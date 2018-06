El mundo no fue un lugar más pacífico el año pasado. Al menos no si se consideran los datos del nuevo Índice de Paz Global, publicado en Londres por duodécima vez por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y difundido en sus redes. En 2017, la paz disminuyó en 92 naciones, mientras que hubo mejoras solo en 71 países, reporta Steve Killelea, fundador y presidente del IEP, en entrevista con Deutsche Welle. La tendencia negativa se mantiene por cuarto año consecutivo.

These are the top ten most peaceful countries in the world in 2018:



???? Iceland

???? New Zealand

???? Austria

???? Portugal

???? Denmark

???? Canada

???? Czech Republic

???? Singapore

???? Japan

???? Ireland



