El acoso a un niño negro en un parque de Bilbao por parte de un grupo de menores ha generado mucha indignación en las redes sociales. Un vídeo, que fue compartido en Twitter por la usuaria @desiree_bela31, muestra cómo varios pequeños lo rechazan y le cierran el paso cuando intenta subir a una chorera en la que juegan todos ellos.

En las imágenes se puede ver que también lo golpean en la cabeza. Ante tal situación, la madre del niño agredido decide llevárselo a otra zona del parque.

En ese momento, las dos niñas que le habían impedido subirse a la chorera y no mucho mas grandes que el pequeño, lo persiguen de nuevo para golpearlo nuevamente.

Es entonces cuando la madre decide marcharse con su hijo. En el vídeo se puede apreciar como ningún otro padre presente decide intervenir.

La usuaria de Twitter reconoce haber pasado por la misma situación hace un tiempo.

"Me gustaría que este vídeo los hiciera reflexionar. Mi infancia ha sido así, relacionándome con niñas y niños que no me dejaban jugar (aunque por suerte no me agredieron físicamente). Más de 30 años después las cosas no han cambiado mucho".

La usuaria que publicó los vídeos también reclama que estos comportamientos deben cortarse desde la infancia: "Esto, Dear White People, no se puede dejar pasar. Se tiene que cortar de raíz. Porque si esto no se corta a esa edad, evoluciona y crece. Y si con tan pocos años esas agresiones no se paran, ¿qué podemos esperar a los 16 o 18 años?".

Las imágenes han generado repudio en las redes sociales, en donde varios usuarios no solo han criticado el comportamiento de las menores y la pasividad de las personas que presencian los hechos.

Que estos crios tengan esta actitud racista y que los mayores que los tienen a su cargo no hagan nada es vergonzoso y sobre todo muy peligroso.....se perdió el respeto por todo...y con seguridad que,algún día,lo pagaremos muy caro. https://t.co/kkG2coEEWf — Miguel (@ganjuki) 2 de abril de 2018

Aún tenemos racismo en el mundo. La construcción una sociedad plural, diversa e incluyente es una tarea en el presente de cara al futuro. ¿Cómo le enseñas a un niño a respetar los DDHH, si en la casa le enseñan a ser racista? https://t.co/jUJ50LmcB6 — OSHM (@ObservatorioSHM) 1 de abril de 2018

No se ha dado a conocer la identidad del pequeño agredido ni de su familia, así como el de quienes lo atacaron.