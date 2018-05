Rameschandra Fefar, un ingeniero hidráulico que trabaja en la represa Sardar Sarovar, en la localidad de Navagam Ghed, India, le dijo a su jefe que a veces no puede ir a trabajar porque es la décima reencarnación del Dios hindú Vishnu.

Fefar faltó 16 veces a trabajar en los últimos meses, según informó el medio local Times of India. "Lo que pasa es que estoy realizando tareas de penitencia en casa. Estoy entrando en la quinta dimensión, cambiando la consciencia mundial. Y en el trabajo no cuento con las instalaciones adecuadas para hacer esto bien", dijo el ingeniero en una justificación escrita que envió a su empleador. "Por eso no puedo estar físicamente presente en el trabajo".

"Yo soy Kalki, la décima reencarnación del Dios Vishnu", aclaró en el escrito.

El caso llamó la atención de los medios de televisión locales, que entrevistaron a Fefar. Durante las entrevistas, el ingeniero agregó: "Aunque no me crean, yo soy la reencarnación de Vishnu, y lo voy a probar en los próximos días".

Consultado sobre el momento en que se dio cuenta de que era un Dios, el hombre dijo: "Fue en marzo de 2010. Yo estaba en la oficina y de repente lo entendí: yo era Kalki, la décima reencarnación de Vishnu. Desde ese momento tengo poderes divinos".

"En la época de Mahabharata -un texto mitológico de la India- también se rieron de Vishnu. Y ahora pasa lo mismo conmigo", agregó Fefar.

El ingeniero también dijo que él fue el responsable de una serie de lluvias que se dieron en las últimas semanas en la zona de Navagam Ghed. "Yo terminé con la sequía", dijo.

Según el Times of India, la justificación escrita del ingeniero, que tiene cargo de supervisor en la represa Sardar Sarovar, será analizado por las autoridades de la institución de control del río Narmada, donde se encuentra la obra.