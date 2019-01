Teherán — Irán confirmó el miércoles que tiene detenido a un veterano de la Armada estadounidense, Michael R. White, el primer ciudadano de Estados Unidos detenido en Irán bajo la presidencia de Donald Trump.

La detención de White agrava las tensiones entre los dos países, que se han incrementado bajo la política más dura de Trump contra Teherán, que incluye el retiro de Estados Unidos de un acuerdo nuclear internacional.

Aunque las circunstancias de la detención de White no están claras, en el pasado Irán ha aprovechado la captura de ciudadanos occidentales como una ventaja para negociar.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, considerada afín a la Guardia Revolucionaria de Irán, reportó la confirmación citando como fuente a Bahram Ghasemi, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Un ciudadano estadounidense fue arrestado en la ciudad de Mashhad hace un tiempo y las autoridades estadounidenses en ese momento fueron informadas del caso", dijo Ghasemi según la agencia.

El periódico The New York Times ha citado a la madre de White diciendo que se enteró hace tres semanas de que su hijo está vivo en una prisión iraní. El arresto inicialmente fue reportado por IranWire, un servicio de noticias digital operado por un expreso iraní, Maziar Bahari, quien a su vez entrevistó a otro exprisionero que dijo haber conocido a White en octubre, en la prisión de Vakilabad, en Mashhad, a unas 60 millas al este de Teherán.

Ghasemi negó que haya maltrato hacia los prisioneros en Mashhad como denunció el expreso entrevistado. Ghasemi dijo que tales acusaciones no son más que una “guerra psicológica”.

The Associated Press no ha podido entablar contacto con familiares de White. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que estaba al tanto de versiones de que hay un estadounidense detenido en Irán, pero se negó a formular más comentarios.

La madre de White, Joanne White, dijo a The New York Times que su hijo de 46 años había ido a Irán a visitar a su novia y que tenía reservado un vuelo de regreso para el 27 de julio, vía Emiratos Árabes Unidos.Reportó a su hijo como desaparecido ante el Departamento de Estado cuando se enteró de que su hijo no había abordado el vuelo. Añadió que su hijo estaba bajo tratamiento por un tumor en el cuello y que padece de asma.