En medio de la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos tras la determinación del presidente Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear, la decisión de Irán de comunicar a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que se dispone a aumentar su capacidad de enriquecimiento de uranio sin salirse de los límites acordados con la comunidad internacional, y la gira que encaró el primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, para convencer a las potencias de Europa de que también abandonen el pacto, el guía supremo iraní, Ali Khamenei, volvió a amenazar con "eliminar" al estado judío.

Por Twitter, Khamenei publicó una frase que provocó indignación por lo agresiva: "Nuestra postura en contra de Israel es la misma postura que hemos tomado siempre. Israel es un tumor cancerígeno maligno en la región de Asia occidental que debe ser eliminado y erradicado: es posible y sucederá".

El posteo del ayatollah, publicado el 3 de junio, tiene hasta ahora más de 10 mil "me gusta" y más de 4 mil retweets. Asimismo, cuenta con más de dos mil comentarios y entre ellos uno llama la atención: es de la cuenta oficial de la embajada de Israel en Estados Unidos y no es una frase sino un GIF, una imagen animada de la película Mean girls, protagonizada por Rachel McAdams y Lindsay Lohan, que dice en una especie de epígrafe: "Por qué estas obsesionada conmigo".

La respuesta de Israel causó polémica en las redes y se dio también en medio de semanas de tensión tras las masivas protestas que tuvieron lugar en la Franja de Gaza mediados de mayo, cuando la Casa Blanca mudó su sede diplomática a Jerusalén desde Tel-Aviv en la fecha en que se celebraba el 70º aniversario de la creación del Estado de Israel.



Ayer, Netanyahu afirmó que las amenazas de Teherán de aumentar la capacidad de enriquecimiento de uranio demostraban que aún planeaba destruir Israel, de acuerdo a lo publicado por el diario The Independent. Sin embargo, Gran Bretaña, Francia y Alemania buscan salvar el acuerdo, bajo el cual Irán prometió frenar su programa nuclear a cambio de levantar las sanciones.