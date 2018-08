Su relato es uno de los más estremecedores. A dos días del derrumbe del puente Morandi en Génova, el norte de Italia, que provocó la muerte de al menos 39 personas, comienzan a conocerse testimonios de personas que se salvaron de milagro y el relato de un joven de 29 años es uno de ellos.

Gianluca Ardini viajaba en su guagua cuando la autopista se destruyó bajo las gomas: su vehículo quedó suspendido en el aire, debajo del puente, de donde fue rescatado por los bomberos. "Fue un milagro, no puedo encontrar otras palabras", dijo Giulia Organo, su pareja, una genovesa de 28 años que está embarazada. "Voló durante unos cuarenta metros (130 pies) y se quedó atrapado en los escombros caídos, suspendido en la altura", agregó la mujer, que también habló sobre el estado de Gianluca: "Dijo que solo recuerda que los bomberos le dijeron que no se moviera, porque podría colapsar todo, y que luego lo salvaron. Creo que sacó fuerza para seguir aferrándose a la vida y ver nacer a su hijo".

Otra de las historias conmovedoras es la de un camionero de 37 años, cuyo nombre no se dio a conocer y quien fue entrevistado por el diario Corriere della Sera: "En un momento todo tembló. El auto que estaba frente a mí desapareció y apareció envuelto por las nubes. Miré hacia arriba y vi caer la torre del puente".

El hombre contó, además, cómo estaba el clima en el momento del accidente: "Estaba lloviendo, estaba lloviendo mucho y no era posible ir rápido. Cuando un automóvil pasó a mi lado, disminuí la velocidad para mantener cierta distancia porque frenar era imposible, no se veía mucho", quien dialogó con el diario italiano mientras abandonaba la zona de la tragedia.

"Instintivamente, cuando me encontré ante el vacío, di marcha atrás como si tratara de escapar del infierno", agregó el conductor del camión verde con el logotipo la empresa Basko, una cadena de supermercados, conmovido por lo ocurrido, agradecido de salvar su vida por apenas unos segundos.

No fue el único. Algo parecido ocurrió con Afifi Idriss, un chofer de origen marroquí que relató lo vivido al diario El País de España: "Pasó delante de mis ojos, no consigo borrar esa imagen, aún lo veo. Otro camionero dejó el motor en marcha y salió corriendo. Con la lluvia no se veía nada, solo se veía a gente escapando mientras gritaba".



Siguen las tareas de rescate

Los socorristas todavía buscan sobrevivientes entre los escombros de la autopista que se derrumbó el martes en Génova, ciudad del norte italiano. Trabajan bajo la luz de unos proyectores entre los enormes bloques de cemento y los pedazos de hierro, ayudados por perros y excavadoras. Unos 200 metros (0.12 millas) del Morandi, que tiene 1,182 metros (0.73 millas) de longitud y una altura de 295 pies, se desplomaron y sepultaron unos 30 vehículos, entre ellos tres camiones.

Hasta ahora el balance de víctimas es de 39 muertos y 16 heridos, nueve de ellos en estado grave. Sin embargo, las autoridades aseguran que hay varios desaparecidos. Entre los fallecidos figuran cinco latinoamericanos: tres chilenos residentes desde hacía décadas en Génova, un colombiano y un peruano.

Familias enteras que atravesaban el céntrico puente perdieron la vida mientras cruzaban el puente, ubicado en una zona urbana y que conecta con una autopista hacia Francia. Los vehículos cayeron al vacío desde una altura de unos 160 pies.

Más de 600 personas fueron obligadas a abandonar sus viviendas y 11 edificios de la zona afectada fueron evacuados por temor a que otras columnas del puente cedan. Según varios medios, el sábado la ciudad de Génova prevé realizar funerales solemnes para las víctimas.