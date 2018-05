El procedimiento parece prepararse como si fuera un espectáculo. A días de la fecha marcada por el régimen de Corea del Norte para comenzar con el proceso de desnuclearización, varias imágenes satelitales muestran que Pyongyang está instalando una plataforma para observadores ante el desmantelamiento público de su centro de pruebas.

Kim Jong-un prometió comenzar con el desarme esta semana y arrancar por su base, por lo que invitó a un grupo de reporteros de Corea del Sur, EE. UU., China, Rusia y el Reino Unido para que presencien el proceso, que tendrá carácter de ceremonia.

Y para llevarlo a cabo de la mejor manera, el régimen estaría construyendo "una plataforma de observación que permita a los periodistas ver de manera segura el derrumbe de las puertas norte y oeste del centro", según lo publicado por el diario El Mundo

La web especializada 38North fue la que reveló lo que pasaba. En base a fotos tomadas de la base nuclear de Punggye-ri, al noreste del país, la web entiende que desde el régimen están levantando una especie palco.

Asimismo, los expertos advirtieron que el desmantelamiento del centro de pruebas nucleares está 'muy avanzado'.

Recent commercial satellite imagery shows the #DPRK continues to make progress in dismantling the Punggye-ri Nuclear Test Site. Additionally, a possible stand for journalists to witness the closure has been identified.https://t.co/xuP1ECGqHv — 38 North (@38NorthNK) 18 de mayo de 2018



La fecha clave será entre el 23 y el 25 de mayo, entonces se procederá al desmantelamiento total de Punggye-ri: se derrumbarán los túneles con explosiones, se bloquearán las entradas y se eliminará los puestos de guardia y las instalaciones de observación e investigación.



Lo que ocurrirá esta semana es resultado de la histórica cumbre intercoreana que tuvo lugar el 27 de abril tras años de tensiones entre los dos países. Allí, tanto Kim como el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron además en declarar la paz definitiva entre las Coreas y en impulsar un trabajo conjunto por el bien de ambos pueblos.

Pyongyang llevó adelante seis pruebas nucleares subterráneas en Punggye-ri, incluida la última y más potente, en septiembre de 2017, la bomba de hidrógeno, que despertó la preocupación internacional.

El desmantelamiento de la base se da también en la antesala del esperado encuentro entre el líder de Pyongyang y el estadounidense Donald Trump, quienes aceptaron verse las caras tras un 2017 repleto de insultos y amenazas compartidas a causa de las intenciones del régimen de avanzar con su programa nuclear, algo que el republicano no acepta.

Pese a las dudas que surgieron en los últimos días a causa de los ejercicios militares que llevó adelante Washington , y que enojaron a Corea del Norte , se espera que ambos líderes se encuentren el 12 de junio.