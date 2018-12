Buenos Aires — Los países que integran el G20 acordaron el sábado en Argentina un documento sobre el comercio mundial y el cambio climático anunció el presidente anfitrión Mauricio Macri.

“Nos hemos puesto de acuerdo en un comunicado que refleja la necesidad de revitalizar el comercio, de revitalizar la OMC (Organización Mundial del Comercio), que se lleva una cantidad de desafíos en el portafolio”, dijo Macri en la última sesión del plenario de la cumbre.

“Ratificamos la preocupación de todos por el cambio climático”, añadió.

El documento de 40 páginas, al que tuvo acceso The Associated Press, sostiene en uno de sus puntos “el comercio internacional y la inversión son importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo. Reconocemos la contribución que ha tenido en ese objetivo el sistema multilateral de comercio. Actualmente, el sistema no cumple con sus objetivos y hay espacio para mejorarlo. Por lo tanto, apoyamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento. Revisaremos el progreso en nuestra próxima Cumbre”.

Respecto de la lucha contra el cambio climático, el texto indica que los mandatarios tomaron nota del último reporte de las Naciones Unidas sobre el impacto del calentamiento global y destacaron la necesidad de invertir en infraestructura resistente a los eventos climáticos extremos y desastres naturales.

“En este sentido, apoyamos acciones y cooperación en países en desarrollo, especialmente aquellos que son particularmente vulnerables, incluidos los pequeños estados insulares como los del Caribe”, dice el documento.

A su vez sostiene que los signatarios del Acuerdo de París reafirman que es “irreversible y se comprometen a su plena aplicación, lo que refleja responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”.

Estados Unidos reiteró “su decisión de retirarse del Acuerdo de París” pero reafirmó “su fuerte compromiso con el crecimiento económico y el acceso y la seguridad de la energía, utilizando todas las fuentes de energía y tecnologías que protegen el medio ambiente”.