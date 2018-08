Londres - La policía británica blindó el martes las inmediaciones del Parlamento luego de que, según testigos, un conductor se estrelló voluntariamente contra las barreras de seguridad, atropellando a peatones y ciclistas, a primera hora de la mañana. El incidente elevó la tensión en Londres, que sufrió cuatro ataques terroristas con vehículos en menos de 18 meses.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi