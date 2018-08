Las imágenes del derrumbe del puente Morandi, en la ciudad italiana de Génova, son tan impactantes como los testimonios de los sobrevivientes.

En el mediodía italiano (madrugada en Puerto Rico) se cayó un tramo de dos carriles de unos cien metros (0.062 millas) de longitud del puente sepultando bajo los escombros a varios vehículos y camiones.

Sin embargo, y ante el asombro de rescatistas y testigos de la tragedia, algunos automovilistas que transitaban por la autopista durante el colapso, pudieron sobrevivir.

El caso de Davide Capello es paradigmático. Según rescata la agencia de noticias local Ansa, Capello, de 36 años, es oriundo de Nuoro (Cerdeña), exjugador de equipo de fútbol Cagliari y ahora portero del Legino (un provincia de Savona, norte de Italia, donde vive y trabaja como bombero). Su auto cayó al precipicio -unos 260 pies- producto del derrumbe del puente, aunque el hombre salió milagrosamente sano y salvo.

"Papá, se cayó el puente, yo estaba pasando y me caí con el auto. No te preocupes, me salvé", dijo Capello a su padre, a quien pudo llamar por teléfono tras sufrir el accidente.

"Al principio no entendía, luego le dije: 'Davide, si consigues moverte, trata de salir, y así lo hizo. Lo ayudó un Policía que llamó al 118. Algún santo lo salvó y sólo debo agradecer que esté vivo", indicó el padre del futbolista, Franco Capello.

Los testimonios de los otros sobrevivientes

Antonio Rubino transitaba tranquilamente con su auto por el puente Morandi cuando de repente el camino que tenía ante sus ojos desapareció. "Fue como en una película, todo se derrumbó bajo mis pies", dijo Rubino al diario italiano Corriere della Sera.

Otro testimonio que impacta es el de un conductor de camión que estaba atravesando el puente justo cuando este se vino abajo. En su testimonio, también brindado al Corriere della Sera, el hombre, quien no dio su nombre, aseguró no recordar mucho. "Solo sé que es un milagro. Solo tengo un hombro lastimado y algunos moretones", expresó.

🌄Un puente colapsa en Italia y deja decenas de muertos Full screen Un derrumbe de un tramo de una autopista dejó al menos 30 muertos y 13 heridos en Génova, Italia. (AP) El accidente ocurrió en el puente Morandi. (AP) El puente fue construido en 1967 y une la autopista A10 que va a Francia y la A7, que sigue hacia Milán. Las primeras hipótesis sobre el accidente apuntan a que fue un fallo estructural. (AP) Socorristas buscan entre los escombros para tratar de encontrar personas vivas. (AP) Dos hombres fueron rescatados con vida entre los escombros. (AP) La autopista transcurre sobre una zona urbana en la que hay centros comerciales, edificios residenciales y áreas industriales. (AP) El puente tiene una altura de 295 pies. (AP) Varios autos y camiones quedaron bajo los escombros. (AP) Un camión quedó al borde del precipicio. (AP) Un bombero busca entre los escombros. Temen por los conductos de gas que están en el área. (AP) La autopista conecta a Italia con Francia. (AP) El puente cayó donde ubican dos almacenes. Se cree que estaban cerrados porque hoy era feriado en Italia. (AP)

Al menos 30 personas han muerto y 13 tienen heridas graves como consecuencia del derrumbe, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior de Italia.

El siniestro ocurrió en el puente Morandi, de 1,182 metros (0.73 millas) de longitud y una altura de 90 metros (295 pies) , y del que se vino abajo un tramo de dos carriles de unos cien metros (0.062 millas) de longitud, sepultando bajo los escombros a varios vehículos.