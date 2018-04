Cuba, Bolivia y Venezuela se expresaron en contra del ataque con misiles que perpetró el gobierno de Estados Unidos y sus aliados a la ciudad de Damasco en Siria.

Cuba condenó hoy el bombardeo "unilateral" , considerado por la isla como una "flagrante violación" y un "atropello contra un Estado soberano" que solo intensifica los enfrentamientos en ese país.

En una declaración publicada este sábado en las portadas de los medios oficiales cubanos, la nación caribeña manifestó su solidaridad con el "pueblo y gobierno sirios por las pérdidas de vidas y daños materiales, como consecuencia de este ataque atroz".

"El gobierno revolucionario de Cuba expresa su más enérgica condena por el nuevo ataque perpetrado por EE.UU. y algunos de sus aliados, el 13 de abril contra instalaciones militares y civiles en Siria, utilizando como pretexto el supuesto empleo por el gobierno sirio de armas químicas contra civiles", indica el texto.

Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron esta madrugada más de cien misiles contra varias instalaciones gubernamentales sirias, algunas de ellas presuntamente relacionadas con el sistema de producción y almacenaje de armas químicas, según informó el Pentágono.

Para La Habana, EE.UU. ha atacado Siria "sin que se haya demostrado la utilización de armas químicas por parte del gobierno de ese país" y a pesar de la promesa de la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) de inspeccionar la localidad siria de Duma.

"Esta acción unilateral, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional de la Carta de esa organización y constituye un atropello contra un Estado soberano, que agudiza el conflicto en el país y en la región", señala el comunicado.

🌄Así quedó Siria tras el bombardeo de Estados Unidos Full screen El viernes en la noche, el presidente Donald Trump informó que, junto a sus aliados, Francia y Reino Unido, ordenó un ataque con misiles en Damasco. (The Associated Press) Las imágenes que han comenzado a difundirse presentan edificios destruidos como el Centro de Investigación Científica sirio. (The Associated Press) Posterior al ataque, el Pentágono aseguró que "atacaron el corazón del programa de armas químicas sirio". (The Associated Press) La ofensiva basada en un presunto uso de armas químicas por parte de Siria, ha generado un debate sobre si se justifica o no. (The Associated Press) Por un lado, el Pentágono asegura que tiene pruebas suficientes sobre el uso de armas químicas. Mientras, Rusia lo niega y condena el ataque. (The Associated Press) El ataque sobre Siria fue respaldado por la Unión Europea, Alemania e Israel, entre otros. (The Associated Press) Según el Pentágono, ninguno de los misiles fue desviado por fuerzas armadas de Siria, mientras Rusia dice que lograron interceptar decenas de estos. (The Associated Press) "El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas", dijo Trump en su alocución a la nación estadounidense. (The Associated Press) El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas. (The Associated Press) Decenas de jordanos y sirios protestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Ammán tras la ofensiva. (The Associated Press) Llamaron a una "denuncia árabe colectiva", pues, según los manifestantes, "el ataque va en contra de cada ciudadano árabe", informó EFE. (The Associated Press) Los participantes coreaban consignas acusando a las tres potencias occidentales de "lanzar una agresión contra Siria en violación a la ley internacional". (The Associated Press) Ciertas comunidades jordanas, principalmente de izquierdas y seguidores del partido panárabe Baaz y comunistas, todavía apoyan al Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad. (The Associated Press)

Cuba "rechaza firmemente el empleo de esas armas y de otras de exterminio en masa, por cualquier actor y en cualquier circunstancia", insiste la declaración.

La isla caribeña y Siria mantienen buenas relaciones bilaterales y respecto del conflicto que vive el país árabe, el gobierno cubano se ha pronunciado en varias ocasiones contra la injerencia externa en esa crisis y ha pedido respeto a la soberanía e integridad territorial siria.

Evo Morales condena bombardeo

Por su parte, el presidente boliviano Evo Morales y su canciller Fernando Huanacuni condenaron el bombardeo.

“Desde la Cumbre de las Américas, junto a pueblos hermanos de América Latina, demandamos al imperio estadounidense detener la masacre de inocentes en Siria”, tuiteó Morales desde su cuenta @evoespueblo.

Desde Lima, donde Morales y su canciller asisten a la Cumbre de las Américas, el mandatario boliviano también demandó “levantar el bloqueo criminal contra Cuba, parar el golpismo en Venezuela y suspender su muro racista contra México”.

Morales dijo que en 2003, el gobierno del entonces presidente estadounidense George W. Bush “inventó inexistentes armas de destrucción masiva para justificar invasión de EEUU a Irak”.

“Lo que buscaba era adueñarse del petróleo. Ahora Trump repite vil agresión imperialista contra el hermano pueblo de Siria, también para adueñarse de RRNN de otro país”, agregó Morales en referencia a los recursos naturales.

“Rechazamos enérgicamente los ataques contra el pueblo de Siria. El uso del poder militar y las armas bélicas contra inocentes es genocidio. Somos de la cultura de la vida y de la Paz”, tuiteó por su parte el canciller Huanacuni.

"Despiadado" ataque, dice Venezuela

Asimismo, el Gobierno venezolano condenó hoy "enérgicamente" el ataque "unilateral" y "despiadado" de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria y señaló que con esta acción "violan abiertamente la soberanía, el derecho a la vida y todos los derechos humanos" del pueblo sirio.

"Estados Unidos y algunos de sus aliados, desconocen los principios y normas más elementales del Derecho Internacional, al emprender una acción unilateral, sin su discusión y aprobación en el seno de los órganos facultados para ello de las Naciones Unidas", dijo la Cancillería venezolana en un comunicado.

El Gobierno de Maduro, que expresó en el texto su solidaridad con el pueblo de Siria, consideró este ataque como "despiadado e injustificado".

Indicó que "con el uso unilateral e ilegal de la violencia, los países atacantes violan abiertamente la soberanía, el derecho a la vida y todos los derechos humanos del hermano Pueblo sirio".

Más temprano, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mostraron su rechazó a este ataque.

Asimismo, los simpatizantes del Gobierno venezolano que se encuentran marchando hoy en Caracas contra la "agresión imperial" de Estados Unidos y en apoyo al presidente Nicolás Maduro, también han manifestado su condena a lo sucedido en Siria.