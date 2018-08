Alrededor de 300 tortugas murieron ahogadas luego de que quedaron atrapadas en una red de pesca ilegal abandonada en la costa sur del Pacífico mexicano, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

@PROFEPA_Mx atiende reporte de tortugas marinas atrapadas en red de pesca frente a Sta. María #Colotepec #Oaxaca. Además coordina con @Conapesca y PC de San Pedro Mixtepec la pesca incidental de las mismas. Inicia investigación para identificar a los responsables. — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) 28 de agosto de 2018

Las tortugas, una especie amenazada, fueron encontradas en avanzado estado de descomposición cerca de la localidad de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, informó la dependencia. Los animales llevaban alrededor de ocho días muertos cuando fueron reportados por residentes locales.

Los animales, que fueron enterrados en la playa, estaban atrapados en una red de 120 metros (393 pies) de largo y la cual no está aprobada para la pesca.

"No hemos recorrido la red en su totalidad. En un principio recibimos el reporte de que eran dos redes, aproximadamente son 300 tortugas pero la cifra puede aumentar", informó José Antonio Ramírez, titular de Protección Civil del municipio San Pedro Mixtepec.

"Encontramos esta red conocida como de trasmallo y lo que nos dijeron los pescadores es que no es del lugar, no se usa en estas playas y quizás pudo ser abandonada por un barco atunero que no dio aviso (a las autoridades) de la pérdida de la red y causó la muerte de las tortugas", añadió.

Según detalla el diario Excélsior, a las tareas de auxilio se sumaron pobladores y defensores ambientales, quienes, por su experiencia, refieren que el incidente ocurrió cuando las tortugas golfinas se dirigían a desovar a la playa La Escobilla, sitio donde cada año arriban por miles.

De acuerdo con los participantes del rescate de las tortugas, la red colocada en el fondo del mar es propiedad de pescadores de atún, aunque se iniciará la investigación correspondiente por parte de las autoridades.

Tan solo uno de los ejemplares estaba vivo cuando los pescadores acudieron al lugar, pero llegó muerto a la playa.