Cansado de que su padre de 35 años golpeara constantemente a su madre, un niño de 10 años decidió salir en su defensa, tomó un cuchillo y se lo enterró en la espalda, ocasionándole una herida que lo llevó a la muerte. Todo esto sucedió en el estado mexicano de Tabasco, al sureste del país.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, por la edad, este menor no puede ser castigado.

El hecho ocurrió en la calle 8 de octubre en la Villa Puerto Ceiba, perteneciente al municipio de Paraíso, y dio inicio la noche del sábado, cuando el padre del menor (Higinio “N” ) llegó a su casa y luego de una discusión comenzó a pegarle a su expareja y madre del pequeño, pero se retiró del lugar y prometió, de acuerdo con testimonios de los vecinos, que regresaría al día siguiente.

Y así ocurrió. El domingo regresó a la casa de los padres de su expareja y como ellos no se encontraban, discutieron de nuevo y la comenzó a agredir con golpes de puños. En ese momento el menor intentó defender a su madre, pero recibió un empujón que lo tiró la suelo.

Momentos después se levantó, fue a la cocina, tomó un cuchillo y antes de darle una puñalada a su padre en la espalda le gritó: “Estoy cansado de que le pegues a mi mamá”, y fue como comenzó la tragedia de esta familia que ha conmocionado a todo el estado y el país.

De inmediato, vecinos y familiares lo trasladaron en un vehículo particular al hospital general de la cabecera municipal, sin embargo los médicos ya no pudieron salvarle la vida debido a que el arma blanca le habría traspasado el pulmón izquierdo, por lo que Higinio “N” murió en la sala de urgencias.

Los familiares (parientes de la madre del menor) del niño lo tienen bajo cuidado y alejado de todos por el miedo a las represalias de la familia de su padre.

El cuerpo de Higinio “N” fue reclamado por sus familiares y es ahí mismo en la Villa Puerto Ceiba donde le darán sepultura, sin que hasta el momento se haya presentado alguna querella ante la Fiscalía General del Estado.

La vicefiscal del estado, Aureola Rodríguez Cupil, aseguró que por ser menor de edad, el niño no puede ser juzgado por ninguna ley, por lo tanto no hay responsables que castigar. “Es inimputable, tan solo por su corta edad de 10 años; nada, es un niño que no responde por sus actos jurídicamente”, señaló.

Dijo que a este niño debe dársele un tratamiento psicológico, “porque está claro que lo necesita”, y serían otras las instituciones en realizarlo y no la FGE (Fiscalía). “No es un imputado, es una víctima, es un producto de un hogar con violencia. Imposible atribuirle alguna responsabilidad”, dijo la funcionaria.

Rodríguez Cupil propuso que el menor debería seguir viviendo con su familia para que reciba el apoyo necesario, y algunas autoridades de atención social podrían ayudarlos, siempre y cuando su madre lo solicite.

Esta es la primera tragedia en Tabasco donde un menor de edad mata a su padre. La última que conmocionó al estado ocurrió el pasado 3 de mayo de este año, cuando una niña de 13 años fue asesinada por su propio progenitor de una puñalada. Esto ocurrió en el ejido Palo Mulato del municipio de Huimanguillo, lugar donde en el mes de abril mataron a una mujer embarazada y dos pequeños de 3 y 2 años de edad.