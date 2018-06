El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves "culebra venenosa" al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, de gira por Latinoamérica centrado en la crisis del país petrolero, y dijo sentirse "más fuerte" cada vez que este "abre la boca" para opinar sobre la nación caribeña.



"Cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca yo me siento más fuerte, más claro de cuál es el camino, el camino es nuestro, es venezolano, no es el que nos señala Mike Pence", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal VTV con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo.



"No es lo que él dice lo que va a hacer Venezuela, fracasado y derrotado Mike Pence, sí, te hemos derrotado y te vamos a derrotar dónde estés, adónde viajes Mike Pence, la revolución bolivariana se hace cada vez más fuerte", añadió el venezolano.



Pence dijo este mismo miércoles que el gobierno de Maduro es una "dictadura brutal que debilitó la economía" y provocó un "éxodo masivo" de venezolanos, en medio de su visita a un albergue de refugiados en la ciudad brasileña de Manaos.



En tanto que ayer pidió a Brasil "adoptar actitudes firmes contra el régimen de Maduro", al que acusó de hacer de Venezuela "un país pobre".



Maduro se defendió hoy indicando que su país sufre una "guerra económica", una tesis del chavismo gobernante que achaca el pobre desempeño de su economía a presuntos actos de sabotaje orquestados por opositores y el propio Estados Unidos, y recordando que en Venezuela se han hecho 24 elecciones en los últimos 19 años.



"A Venezuela no se le ataca por falta de libertad (...), el ataque incomparable del que estamos siendo víctimas tiene una sola razón, desmoralizar al pueblo de Venezuela (y) dividirlo para ponerle las manos a la inmensa riqueza material que tiene nuestra patria", dijo.



Maduro también criticó a la "acomplejada y racista" Unión Europea, que esta semana impuso nuevas sanciones contra 11 altos cargos del gobierno venezolano, y señaló que los Veintiocho están "de rodillas" a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



La tercera gira latinoamericana de Pence incluye también a Ecuador, adonde llegó hoy, y a Guatemala, país al que viajará este jueves.