El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que continuará en su lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro pese a "las amenazas" en su contra luego de regresar de una gira de 10 días que lo tuvo en diversos países de Sudamérica.

Tras llegar pasado el mediodía de este lunes al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el proclamado Presidente encargado de Venezuela se reunió con miles de adherentes que lo esperaban en la Plaza Sadel de Caracas.

Fue ahí donde Guaidó afirmó que "no va a ser a través de las amenazas que nos van a detener. Aquí estamos más unidos que nunca".

En ese sentido, el timonel de la Asamblea Nacional aludió a su posible detención luego de incumplir la orden de arraigo emanada por la justicia venezolana semanas atrás. Fue así como valoró el comportamiento de los militares: "Es evidente que luego de las amenazas haya que cumplir. Muchos no cumplieron", dijo, agregando que actualmente "la cadena de mando está rota" en el Ejército.

El proclamado mandatario interino, además, enfatizó en dos elementos principales "para sellar nuestra transición". El primero de ellos es la unidad de la oposición, mientras que el segundo aspecto es "mantenernos movilizados en las calles de toda Venezuela".

Es por eso que convocó a una nueva manifestación para este sábado, al mismo tiempo que anunció una reunión este martes con "todos los sindicatos de empleados públicos", instancia en la que hará un "anuncio importante".