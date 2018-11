Un pescador neozelandés sacó a un bebé del mar en un rescate “milagroso” después que pensó que se trataba de un muñeco flotando.

Gus Hutt estaba en la playa revisando sus líneas de pesca alrededor de las 7:15 a.m. del 26 de octubre (5:15 p.m. del 25 de octubre en Puerto Rico) cuando vio al niño de 18 meses de edad.

Narró al diario Whakatane Beacon que el rostro parecía de porcelana y pensó que se trataba de una muñeca, hasta que escuchó el llanto y se dio cuenta de que el bebé seguía con vida.

El niño había escapado de la tienda de campaña de sus padres, que acamparon en Matata Beach, en la Isla Norte de Nueva Zelanda.

La copropietaria de Murphy’s Holiday Camp, Rebecca Salter, dijoque el rescate fue “milagroso y una obra del destino” debido a que Hutt decidió pescar en un sitio distinto al habitual.

Por lo general, Hutt sale directamente del campamento para pescar desde la playa, pero ese viernes decidió caminar un corto trayecto hacia la zona de Tauranga.

Si no hubiera estado allí, o si simplemente había sido un minuto más tarde, no lo habría visto", dijo Hutt al diario New Zealand Herald.

"Tuvo mucha suerte, pero no estaba destinado a irse; no era su momento".

Mientras tanto, la esposa de Hutt, Sue, al presenciar la situación de rescate corrió rápidamente a la tienda de los padres del bebé después de que los administradores del campamento de vacaciones le informaron que eran los únicas personas que estaban acampando con un niño de esa edad.