La Policía catalana intervino para contener la indignación popular ante un nuevo caso en el que la justicia imputa "abuso sexual" a los siete integrantes de una nueva "manada" que violaron por turnos a una menor de 14 años en estado de embriaguez.

"No hubo intimidación y por eso no es violación sino abuso", sostuvo la Fiscalía. Tal encuadre enardeció a decenas de personas que se congregaron frente a los juzgados de Barcelona para reclamar justicia. "No es abuso, es violación" decían sus pancartas.

Hubo momentos de tensión cuando un familiar de la víctima quiso agredir a uno de los siete acusados. Todos ellos abandonaron el edificio con el rostro cubierto con camperas o algún abrigo para evitar ser captados por las numerosas cámaras que había en el lugar.

Cinco mossos d´esquadra, la Policía regional catalana, fueron necesarios para intentar contener la rabia e impotencia de un tío de la víctima. Uno de los efectivos terminó en el piso en el intento por calmarlo.

España se encuentra en pleno proceso de re tipificación de los delitos sexuales, luego de la ola de indignación que produjo el caso de la primera "manada", cono se conoce a los cinco autores de una violación grupal durante la fiesta de San Fermín de 2016.

En primera instancia fueron condenados por "abuso sexual". Pero una revisión del Tribunal Supremo corrigió la tipificación a "violación" y elevó las penas a casi el doble: de 9 a 15 años de prisión y, en uno de los casos, a 17.

En el caso de "La manada de Manresa", como se conoce a este nuevo episodio, los violadores aceptaron haber trasladado a la menor hasta una casucha ruinosa en una fábrica abandonada donde la violaron repetidamente y por tunos.

"Quince minutos para cada uno y no te demores", fue la indicación que dio a los demás quien aparece como el cabecilla del grupo.

En sus testimonios preliminares los autores admitieron que la menor se encontraba absolutamente borracha y sin conciencia en el momento de la agresión.

Se espera para la semana próxima la declaración de la propia víctima -que posiblemente lo haga con protección de cámara así como la de testigos "clave" de los hechos.

Grupos feministas increparona los procesados a la salida del tribunal. Todos ellos gozan de libertad provisional.