Berlin — Aún no hay indicios del por qué un hombre de 48 años arremetió con una vagoneta contra una multitud en la ciudad de Münster, en el oeste de Alemania, dejando dos muertos y más de 20 heridos antes de suicidarse de un balazo dentro del vehículo, aseguró la fiscalía el domingo.

“Por ahora, no tenemos ninguna pista respecto al posible antecedente de los hechos”, escribió el fiscal Martin Botzenhardt en un comunicado conjunto con la policía. “Las investigaciones se realizan bajo intensa presión en todas las direcciones posibles.

Las autoridades identificaron a las dos víctimas fatales del incidente del sábado como una mujer de 51 años originaria del condado Luenenburg, y a un hombre de 65 años del condado Broken. Como es habitual en Alemania, no se dieron a conocer sus nombres.

La prensa local identificó al perpetrador como un alemán residente de Münster, que había sufrido de problemas psicológicos, pero la policía no confirmó esos detalles.

Los tres cuerpos fueron retirados del lugar del incidente frente a la reconocida taberna Kiepenkerl a primeras horas de la noche del domingo. La camioneta fue retira horas después, luego de que expertos en explosivos la inspeccionaron minuciosamente.

“La vagoneta ya no está en la escena del crimen, todo tipo de objetos también fueron retirados, basura, desde luego, así como evidencia que hemos encontrado en el suelo”, dijo la portavoz de la policía Susanne Dirkorte, a The Associated Press.

Dentro del vehículo la policía encontró petardos ilegales que pretendían pasar por una bomba falsa, así como una pistola falsa y el arma que el perpetrador utilizó para suicidarse.

Dentro del apartamento del hombre, que se ubica cerca de la escena del crimen y fue allanado el sábado, la policía encontró más petardos y “una ametralladora AK-47 no utilizable”.

La policía indicó que algunas de las 20 personas lesionadas aún corren riesgo de morir, pero no dio a conocer más detalles sobre sus identidades.

El diario local Muenstersche Zeitung reportó que el perpetrador había anunciado sutilmente sus planes de suicidio en un email que envió a sus amigos hace una semana, y que era conocido por las autoridades por delitos previos de violencia y uso de drogas, pero la policía no confirmó ninguno de esos detalles.