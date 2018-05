La prensa estatal en Rusia entrevistó a una mujer que dijo ser la madre del exespía ruso envenenado en Gran Bretaña, Serguei Skripal.

Serguei Skripal fue dado de alta de un hospital la semana pasada, más de dos meses después de ser envenenado con una neurotoxina. Su hija, que también fue envenenada, fue dada de alta el mes pasado.

Los Skripal fueron trasladados a una localidad no revelada y no han sido vistos en público.

El lunes, el Canal Uno de la televisión rusa emitió una entrevista con la mujer que dijo ser la madre de Serguei Skripal. La mujer dijo que no ha hablado con su hijo desde que estuvo hospitalizado y les pidió a las autoridades británicas que le permitan a Skripal llamarla por teléfono.

"No he visto a mi hijo en 14 años. Quiero verlo, quiero abrazarlo junto a mi corazón”, dijo la mujer, secándose las lágrimas. “Tengo 90 años y no soy un peligro para nadie”.

La madre de Skripal no ha hablado en público hasta ahora y las autoridades británicas nunca la mencionaron. El mes pasado, la embajada rusa dijo que una prima de Skripal cuida de su anciana madre.

The mother of poisoned former spy Sergei #Skripal has appeared on Russian state TV, pleading with the British authorities to allow her to speak with her son. pic.twitter.com/LFQ5cL0rhp