El Gobierno de Rusia concentra sus esfuerzos en garantizar que los lugares y la infraestructura construidos para el torneo de un mes no caigan en desuso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que los 12 estadios del Mundial Rusia 2018 deberían seguir siendo usados fundamentalmente para el fútbol y no ser transformados en centros para conciertos y exhibiciones.

Rusia fue anfitrión del Mundial en 11 ciudades durante junio y julio sin que se produjera ningún incidente de seguridad o de discriminación importante, lo que motivó elogios de los hinchas que acudieron al evento y de la FIFA, el ente regulador del fútbol global.

Los esfuerzos del país ahora están virando a garantizar que los lugares y la infraestructura construidos para el torneo de un mes no caigan en desuso. Cuando Rusia ganó el derecho a organizar el Mundial 2018, Putin prometió que los estadios construidos para el evento luego se convertirían en sedes de vibrantes clubes de fútbol locales.

En una reunión de funcionarios gubernamentales y deportivos en el estadio mundialista de Kaliningrado, Putin dijo que el gobierno apoyaría financieramente a las sedes de la Copa del Mundo durante otros cinco años para asegurar que puedan operar independientemente para el 2024.

"Mencionas exposiciones, conciertos, turismo y un espacio comercial. Está bien, el estadio debe estar lleno", dijo Putin al gobernador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, sobre los planes de la región para el uso del estadio tras el Mundial.

🌄¿Has visto los estadios del Mundial? Full screen El estadio de Samara. (AP) Tras el Mundial, en el Samara Arena jugará el Krylia Sovétov. (The Associated Press) La fachada del estadio de Volvogrado tiene forma de cono invertido, con una estructura de enrejado abierta, que le da all edificio una solidez monumental. (The Associated Press) Después de Rusia 2018, el estadio de Volvogrado se convertirá en la sede del FC Rotor. (The Associated Press) El Volvogrado Arena se levanta sobre el solar de un edificio anterior que es un centro de peregrinación para los aficionados al fútbol de la ciudad por partidos históricos que se jugaron allí. (The Associated Press) El Ekaterimburgo Arena fue construido en 1953. Es sede de uno de los clubes de fútbol más antiguos de Rusia, el FC Ural. (The Associated Press) El Mordovia Arena se empezó a construir en 2010, en el 1000º aniversario de la unificación de los pueblos mordovos con los demás grupos étnicos de Rusia.. (The Associated Press) Su fuerte colorido combina el naranja, el rojo y el blanco y rinde homenaje a la distintiva paleta cromática de la artesanía de Mordovia. (The Associated Press) El Mordovia Arena tiene una capacidad máxima para 44,000 espectadores, pero por seguridad, la misma será más limitada. (The Associated Press) El Fisht Arena debe su nombre a una montaña del Cáucaso que significa 'cabeza blanca'. La silueta del edificio, recuerda a un pico cubierto de nieve. (The Associated Press) Situado en el Parque Olímpico del valle Imeretin de Sochi, el estadio Fisht se construyó para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. El recinto del estadio Fisht se encuentra situado cerca del circuito de Fórmula 1 de Sochi y tiene capacidad para 48,000 espectadores. (The Associated Press) El estadio Kazan es obra de los mismos arquitectos que proyectaron el estadio de Wembley y el Emirates Stadium de Londres. (The Associated Press) El Kazan Stadium se construyó en 2013, para los Juegos de la Universidad de Verano y albergó las ceremonias de inauguración y de clausura del certamen.. (The Associated Press) Será el hogar del Rubin de Kazan, con una capacidad para 45,000 espectadores. (The Associated Press) El diseño del estadio Nizhni Nóvgorod está inspirado en dos características naturales de la región del Volga: el agua y el viento. (The Associated Press) El estadio de Nizhni Nóvgorod se construyó en un paraje pintoresco, los ríos Volga y Oka, cerca de la catedral de Alexander Nevsky. (The Associated Press) Por su cercanía a los barrios más históricos de la ciudad, el Nizhni Nóvgorod presenta una silueta sobria y austera. (The Associated Press) En su interior, el estadio Luzhniki se renovó completamente: cambió su forma a rectangular, se ajustó su pendiente y se amplió su altura. (The Associated Press) La remodelación del Luzhniki Arena de cara al Mundial empezó en 2013, pero conservó su fachada histórica, un sello de los más reconocibles de Moscú. El Luzhniki, principal estadio de Rusia 2018, se construyó en 1956 y ha sido escenario de grandes eventos deportivos y culturales. (The Associated Press) El nuevo estadio de Rostov se ubica a orillas del río Don, una zona llena de atracciones turísticas y restaurantes. (The Associated Press) Las diferentes alturas de las gradas del estadio Rostov permiten a los espectadores disfrutar no de los juegos y espectáculos sino también de las vistas del río Don. (The Associated Press) El original diseño del estadio Rostov busca mimetizarse con el paisaje, con un techo que imita los meandros del río Don. (The Associated Press) El estadio de San Petersburgo tiene la forma de una nave espacial que ha aterrizado en el golfo de Finlandia, siete pisos y casi 260 pies de altura. El estadio de San Petersburgo se reconstruyó en la isla de Krestovsky, en antiguo espacio del Kirov, uno de los mayores del país en el pasado. (The Associated Press) El encargado del nuevo estadio de San Petersburgo fue el famoso arquitecto japonés Kisho Kurosawa que creó una cubierta retráctil y un campo deslizante. (The Associated Press)

"Pero idealmente tenemos que esforzarnos para que cada estadio tenga un equipo y cada equipo tenga un estadio. De lo contrario, no será un estadio. Será una sala de conciertos", añadió Putin.

De los 12 estadios usados en el Copa del Mundo, sólo seis fueron totalmente nuevos y encargados especialmente para el torneo, mientras que los demás se renovaron o su edificación ya estaba prevista. La mitad es sede de clubes de la liga rusa y hay planes de que otra se convierta en el estadio nacional de fútbol.

Pero en algunas de las ciudades sede del Mundial, asegurar que los estadios sigan llenos y puedan ser económicamente sostenibles puede resultar un desafío. En Kaliningrado, por ejemplo, el nuevo estadio tiene capacidad para 35,000 personas, pero el equipo local juega en la segunda división rusa.

El uso de algunos de los lugares sigue sin estar claro, lo que llevó a Putin a pedir al ministro de Deportes, Pavel Kolobkov, que presente un plan a futuro para cada estadio y campo de entrenamiento construido para el Mundial. "Esto debe ser concreto y no sólo deseos generales", advirtió Putin.