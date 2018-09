El temor se apoderó de los habitantes y turistas que frecuentan las Islas Whitsunday, en el estado australiano de Queensland (al norte), tras conocerse el ataque de tiburones a dos personas que se bañaban en sus playas.

Debido a esta incómoda situación, las autoridades pesqueras australianas informaron que han cazado y dado muerte a seis tiburones en la zona donde se produjeron los ataques.

Dos personas resultaron gravemente heridas en ataques de tiburones la semana pasada. Una mujer de 46 años y una niña de 12 años fueron mordidas en incidentes separados en tan solo un día.

Los ataques ocurrieron durante el jueves pasado en Cid Harbor, una bahía frecuentada por locales y turistas en la región de Queensland.

El Departamento de Agricultura y Pesca de ese estado australiano dijo el lunes que seis tiburones, incluido un tiburón tigre de 3.7 metros (12 pies), fueron cazados.

"Según el protocolo de pesca de Queensland, los tiburones fueron humanamente sacrificados", dijo un portavoz de Fisheries Queensland (Área de Pesca del Departamento de Agricultura) en un comunicado.

Asimismo las autoridades dejaron en claro que "estas aguas no son seguras para nadar".

Las acciones del Departamento de Pesca han sido criticadas por organizaciones sociales que defienden los derechos de los animales. La ONG Humane Society Australia publicó su critica en Twitter este domingo.

"HSI es una parte importante de la protección de las personas, pero también es importante comprender las consecuencias de estas medidas".

Jonathan Clark, de Sea Shepherd Australia (una organización que protege el ecosistema de la Gran Barrera de Coral), dijo al diario local Whitsunday Times que la respuesta del gobierno al problema no había sido la correcta y advirtió que los ataques ocurrieron en una "zona prohibida para nadar". "Los lugareños no nadan, los pescadores llevan tiburones allí y es un puerto seguro para barcos, pero no para nadar".

Excluyendo los dos casos más recientes, se han registrado 33 ataques de tiburón, incluidos dos que provocaron la muerte, en Australia en lo que va del año 2018, según el Australian Attack Attack File de la Taronga Conservation Society Australia.

El Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, que cubre un área de 344,000 kilómetros cuadrados (133,000 millas cuadradas), alberga alrededor de 88 especies de tiburones.