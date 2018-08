El cartel de una tienda se desplomó sobre los transeúntes, matando a tres personas e hiriendo a otras seis en la ciudad china de Shanghái. El accidente ocurrió la noche del domingo en una concurrida avenida del centro comercial de la ciudad.

Imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas por la cadena de televisión pública CCTV, muestran un inmenso cartel ubicado sobre un comercio desmoronarse de golpe sobre un grupo de peatones.

Entre los fallecidos había un niño de cinco años. Fueron necesarias 16 personas para levantar el pesado cartel, indicó la televisión local.

El accidente tuvo lugar en una frecuentada avenida de Nanjing East en el centro de la ciudad, según un comunicado de las autoridades de la municipalidad.

Según las autoridades chinas, los fuertes vientos provocados por el tifón Yagi ha causado la muerte de tres personas y el desalojo de más de 200,000 personas.

Los desalojos, con carácter preventivo, tuvieron lugar antes de la llegada, el domingo de noche, del tifón Yagi, que antes había afectado a Filipinas.

At least 6 people have died and more than a million affected as Typhoon Yagi floods Metro Manila and sends thousands fleeing for higher ground https://t.co/eiXYwrNHzP #KardingPH #tictocnews pic.twitter.com/ggvxWm6SVg