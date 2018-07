Este domingo en México se celebró la elección más grande de su historia, la más importante de ellas fue para elegir al presidente que gobernará los próximos seis años del 2018 al 2024, y el ganador fue Andrés Manuel López Obrador.

Con un triunfo calificado como arrasador, con más del 50 por ciento de los votos a su favor, el candidato de origen tabasqueño, después de 12 años de buscar la presidencia del país logró conquistar en las urnas, el triunfo y convertirse en el futuro presidente de México.

López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad de México en el periodo 2000 al 2005, y a sus 64 años logró que por primera vez un partido de izquierda ganara las elecciones presidenciales.

Uno de los temas más importantes que estará en la agenda del futuro mandatario será la relación bilateral con Estados Unidos, sin embargo el presidente Donald Trump ya lo felicitó, y destacó el deseo que tiene de trabajar con él en beneficio de ambos países.

Por su parte, tras las votaciones en México, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, aseguró que la relación entre el futuro presidente mexicano con el líder de EE.UU. puede "producir resultados sorprendentes".

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!