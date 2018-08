París - Dos mujeres murieron hoy y otra resultó herida de gravedad al ser atacadas con un cuchillo por un hombre que gritó "Alá es el más grande" y que fue abatido por la Policía en la ciudad de Trappes, a unas 18 millas al oeste de París, informaron fuentes oficiales.

El grupo Estado Islámico se atribuyó de inmediato el ataque en una publicación de su agencia Aamaq.

Según la agencia, el atacante estuvo motivado por los llamados de los líderes de la milicia radical a atacar a civiles en países en guerra con el grupo. Horas antes, el líder de EI, Abu Bakr al-Baghdadi, pidió a sus seguidores que atacaran a sus enemigos en todas partes y con cualquier medio, incluyendo ataques con armas blancas.

Prensa Asociada reportó que las víctimas en este atentado fueron la madre y la hermana del presunto extremista. Otra mujer que caminaba por el lugar de los hechos resultó herida.

Los motivos del ataque no estuvieron claros, pero las autoridades no descartaron una disputa familiar y, por el momento, la fiscalía no aborda el caso como terrorismo.

Una vez finalizada la operación, que se desarrolló en torno a la calle Camille Claudel de Trappes, el ministro del Interior, Gérard Collomb, colgó un mensaje en su cuenta de Twitter en recuerdo de las víctimas y de sus allegados y felicitó a las fuerzas del orden por su "capacidad de respuesta" y "movilización ejemplar".

Au commissariat de #Trappes pour un point de situation.

Soutien à nos forces de sécurité et secours.

Hommage à la réactivité et au sang-froid de nos policiers.

Fuentes policiales, citadas por la emisora "France Info", explicaron que el atacante apuñaló a tres personas en la calle y luego se refugió en una casa. Al salir del inmueble con un cuchillo y al grito de "Alá es el más grande", recibió varios tiros de las fuerzas del orden.

Según el canal "BFMTV", el hombre había nacido en 1982 y estaba fichado por los servicios secretos desde 2016 por apología del terrorismo.

La Fiscalía Antiterrorista de París dijo no tener elementos suficientes por el momento sobre la naturaleza del ataque y a la espera de que las autoridades judiciales ofrezcan nuevos detalles, los medios señalaron que los investigadores privilegian la hipótesis de un drama familiar.