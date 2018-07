Al menos 128 personas murieron y 122 resultaron heridas en un atentado suicida ocurrido durante un mitin electoral en la provincia de Baluchistán, el oeste de Pakistán, afirmó el ministro de Salud de Baluchistán, Faiz Kakar.

El atentado se produjo cuando un terrorista suicida hizo explotar las bombas que portaba durante un mitin del político Siraj Raisani, de la formación regional Partido Nacionalista Awami (ANP), en un mercado en el distrito de Mastung, en Baluchistán.

#Iran condemn attack on an election rally in #Pakistan’s southwestern province of Balochistan which left dozens of people killed & wounded.

Iran offer condolences to government & people of Pakistan as well as families of victims:



Iran's Foreign Ministry Spokesman, Qasemi. pic.twitter.com/vuavyh00in