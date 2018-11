Lake Preston — Un novillo en Australia es demasiado grande y pesado como para ser llevado al matadero y por lo tanto vivirá el resto de sus días en la granja donde se crió.

La res apodada “Knickers” se ha popularizado en internet, donde proliferan fotos suyas en la granja del oeste de Australia donde vive. Pertenece al tipo Holstein y mide 1.94 metros (6 pies, 4 pulgadas) y pesa 1.4 toneladas.

This is one farm animal you wouldn't want any beef with.



"Knickers," an enormous Holstein-Friesian steer in Australia, stands at a whopping 194 centimeters (76 inches) tall -- almost as tall as NBA legend Michael Jordan, its owner says. https://t.co/MoYWtSUU23 pic.twitter.com/x6gtlpbE4e