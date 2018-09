Un avión de Air India, que transportaba a más de 136 personas, aterrizó este viernes en una pista equivocada en el aeropuerto de Malé, en Maldivas (al sur de la India).

El error no solo significó un gran susto para los pasajeros de la aeronave, sino que la compañía informó minutos más tarde que los dos pilotos fueron despedidos, según informa el diario indio Hindustan Time.

Un portavoz de Air India dijo que el avión aterrizó en una "pista en construcción", aunque aseguró que todos los pasajeros están a salvo.

Un alto funcionario de la Dirección General de Aviación Civil de la India (DGCA) dijo que la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIB) ha sido informada debido a que se trata de un incidente grave.

El avión neo A320 estaba operando desde Thiruvananthapuram a Male.

Un vocero de Air India dijo que el avión "VT EXL aterrizó en una pista que estaba en construcción en el aeropuerto Velana de Male (capital de Maldivas)".

Ni bien la aeronave tocó tierra, las gomas se desinflaron. Luego, minutos más tarde, el avión fue remolcado hasta su posición final, donde sus 136 pasajeros y la tripulación pudieron desembarcar sin sufrir mayores trastornos.

Air India Plane lands at an under construction runway in Male, Maldives. Air control tower gave permission to land but didn’t realize that the plane would land on the wrong runway. pic.twitter.com/ftJU7xILEl