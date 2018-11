Nueva Delhi— Un ciclón azotó el viernes la costa del sur de la India, dejando al menos 13 muertos, casas dañadas y obligando a evacuar a más de 80,000 residentes.

El meteoro Gaja castigó las costas del estado de Tamil Nadu con lluvias fuertes y vientos de 90 kilómetros (55 millas) por hora, dijo Narendra Kumar, funcionario de la Fuerza de Respuesta ante Desastres Naturales (NDRF por sus siglas en inglés). La tormenta se debilitó tras avanzar tierra adentro.

At least 15 people have died as Cyclone Gaja strikes parts of India pic.twitter.com/Tp4eBPrulR