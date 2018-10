Inglaterra - El Leicester City informó hoy de que sigue "colaborando" con la Policía y servicios de emergencia para determinar el alcance del accidente sufrido hoy por el helicóptero del dueño de este club inglés de fútbol, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha.

Se desconoce aún si hay víctimas, cuántas personas iban a bordo o si el propio Srivaddhanaprabha se encontraba entre los pasajeros del aparato, que se estrelló contra un aparcamiento poco después de despegar del King Power Stadium, donde este sábado el Leicester disputó un partido de la Liga Premier contra el West Ham (1-1).

"Estamos colaborando con la Policía de Leicestershire y servicios de emergencia en relación con un incidente grave en el King Power Stadium. El club emitirá un comunicado más detallado cuando tengamos más información", señaló un portavoz de la entidad deportiva en la cuenta oficial de Twitter.

