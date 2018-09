El obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, uno de los más críticos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobrevivió a un accidente automovilístico en una carretera del norte del país.

El accidente de Álvarez fue confirmado por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez.

"Gracias a Dios sólo el vehículo sufrió daños y él está bien", dijo Báez, en sus redes sociales.

Acabo de comunicarme con Mons. Rolando Alvarez, Obispo de Matagalpa, quien me confirmó que sufrió hoy un percance automovilístico. Gracias a Dios solo el vehículo sufrió daños y él está bien. Me alegro que no haya sido nada grave y pido al Señor bendiga y proteja a Mons. Rolando.