Sembalun — Un potente sismo sacudió el domingo la isla de Lombok, en Indonesia, provocando deslaves en el monte Rinjani y daños en edificios. La región intenta recuperarse de otro terremoto que dejó 460 fallecidos a principios de mes.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor, que tuvo su epicentro en el noreste de la turística isla, fue de magnitud 6.3 y se registró a una profundidad de 7 kilómetros (4 millas). Se sintió en la vecina isla de Bali y estuvo precedido por otro de magnitud 5.4 registrado minutos antes en la misma zona de Lombok.

Un reportero de The Associated Press en la isla dijo que el sismo provocó deslaves en las laderas del Rinjani y escenas de pánico en las aldeas. Un video grabado por la Cruz Roja de Indonesia mostró las enormes nubes de polvo que se generaron en la montaña.

This is the moment the 6.3 magnitude earthquake struck #Lombok today - the 4th #earthquake over 6-magnitude in the last 3 weeks, accompanied by hundreds of aftershocks. @PalangMerah teams continue to provide critical emergency assistance. Video: Indonesian Red Cross. pic.twitter.com/N6aeaEuIaW