Un equipo de socorristas de la Cruz Roja de Indonesia descubrió este miércoles que un pueblo entero fue aniquilado por el tsunami que siguió al terremoto que sacudió la isla indonesia de Célebes, el 28 de septiembre.

"Cuando llegamos a Petobo encontramos que ha sido borrado del mapa por el poder del tsunami", transmitió una delegada de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) que acompañaba al equipo de rescate, según comunicó en Ginebra esta entidad.

BREAKING: Red Cross teams first to reach devastated Petobo village, once home to 500 people and wiped out by the tsunami.



Volunteers have recovered 14 bodies and are battling debris and thick mud to find survivors #sulawesiearthquake [Drone footage @palangmerah ] pic.twitter.com/VBw9zj6cxI