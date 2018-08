Habitantes de Vietnam rindieron honores este lunes a John McCain, el fallecido legislador estadounidense que fue prisionero de guerra allí hace cuatro décadas y quien después trabajó para que los dos países restablecieran relaciones.

Un gran número de vietnamitas fueron a la embajada estadounidense en Hanói para presentar sus respetos, y también al monumento erigido en el lugar donde fue capturado en octubre de 1967. Estuvo más de cinco años confinado a la notoria prisión "Hanói Hilton".

McCain y el ex senador John Kerry, un demócrata que también fue combatiente en Vietnam, desempeñaron roles fundamentales para lograr la normalización de relaciones entre los dos países en 1995.

Reconocimientos para McCain alrededor del mundo

El gobierno de Panamá destacó la lucha por la democracia y la dedicación al servicio público del senador republicano estadounidense John McCain, nacido en 1936 en la zona del Canal interoceánico, cuando éste aún estaba bajo control de Estados Unidos, y fallecido el sábado debido a un cáncer cerebral.

"Nuestras condolencias al pueblo de los Estados Unidos y a la familia del Senador John McCain, por la partida de un hombre que defendió y amó a su país, luchó por la democracia y la paz en el mundo", escribió el presidente panameño, Juan Carlos Varela, en su cuenta de Twitter.

La embajada de Estados Unidos en Panamá recordó por su parte que McCain nació en Coco Solo, en la provincia caribeña de Colón, en la zonas del Canal interoceánico entonces bajo control estadounidense.

"Que descanse en paz John McCain, nacido en Coco Solo, Colón. Celebramos su legado y su incansable lucha por la democracia. Su espíritu nos continuará inspirando", expresó la Embajada estadounidense en su cuenta en Twitter.

Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, mostró su pesar por la muerte del senador estadounidense JohnMcCain, a quien consideró un "excelente interlocutor para Francia y a menudo un apoyo de primer nivel".

En un comunicado, Le Drian reconoció el "coraje que le distinguió toda la vida" y que mostró ante su enfermedad el que fuera candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2008.

"John McCain deja el recuerdo de un gran espíritu independiente y de una voz escuchada y respetada por todos, en particular en los campos de la defensa y la política exterior", señaló Le Drian.

Mientras tanto, el gobierno israelí, a través de su primer ministro Benjamin Netanyahu lamentó la muerte del senador republicano John McCain, quien será recordado como "un verdadero amigo de Israel" y cuyo apoyo al país "nunca flaqueó".

"Su apoyo a Israel nunca flaqueó y surgió de su creencia en la democracia y la libertad. El Estado de Israel saluda a John McCain", escribió el jefe de gobierno en su cuenta de Twitter, donde mostró su "profundo pesar" por la muerte de "un gran patriota americano" y "amigo".

I am deeply saddened by the passing of John McCain, a great American patriot and a great supporter of Israel. I will always treasure the constant friendship he showed to the people of Israel and to me personally...