Ciudad de México — El huracán Willa se convirtió en uno potencialmente catastrófico de categoría 5 se dirigía hoyhacia la costa mexicana en el océano Pacífico con vientos de 160 millas por hora.

Hurricane #Willa, seen by #GOESEast, is now a "potentially catastrophic" Cat. 5 storm. Willa is expected to make landfall along the southwestern coast of Mexico Tuesday afternoon or evening. Take a look at Willa's path on our Pacific hurricane tracker: https://t.co/9aoFdvDmTr pic.twitter.com/nu2ChERXRd