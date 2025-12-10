Opinión
19 muertos en derrumbe de dos edificios en la segunda ciudad más grande de Marruecos

Ocho familias residían en las estructuras que colapsaron

10 de diciembre de 2025 - 7:57 AM

Personal de rescate y vecinos buscan sobrevivientes entre los escombros de dos edificios que colapsaron en Fez. (Ahmed Alaoui Mrani)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Fez - Dos edificios de cuatro pisos se derrumbaron durante la noche en la ciudad marroquí de Fez, causando la muerte de 19 personas en el segundo colapso fatal en la ciudad este año, informaron las autoridades el miércoles.

RELACIONADAS

La agencia estatal de noticias de Marruecos informó que los dos edificios residenciales albergaban a ocho familias. Dieciséis personas resultaron heridas en el colapso y fueron trasladadas a un hospital cercano. Las autoridades dijeron que el vecindario había sido evacuado y que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaban.

El miércoles por la mañana no estaba claro qué causó el colapso ni cuántas personas estaban desaparecidas.

Fez es la segunda ciudad más grande de Marruecos y una de las sedes de la Copa Africana de Naciones de este mes y del Mundial de fútbol masculino de 2030. Es conocida sobre todo por su ciudad amurallada llena de zocos medievales y curtidurías. Pero más allá del turismo, también es uno de los centros urbanos más pobres del país, donde la infraestructura envejecida es común en muchos vecindarios.

Otro colapso en mayo causó la muerte de 10 personas y dejó siete heridos en un edificio que ya había sido programado para evacuación, según el medio marroquí Le360.

Las normas de construcción a menudo no se aplican en Marruecos, especialmente en ciudades antiguas donde las viviendas multifamiliares envejecidas son comunes. Las deficiencias en los servicios básicos fueron un punto focal de las protestas que recorrieron el país a principios de este año, en las que los manifestantes criticaron al gobierno por invertir en nuevos estadios en lugar de abordar la desigualdad en la atención médica, la educación y otros servicios públicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

