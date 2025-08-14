Accidente automovilístico en Tennessee destapa cargos contra importante operación de drogas mexicana

Washington — La investigación comenzó hace años después de que dos narcotraficantes sufrieran un accidente automovilístico en un pequeño pueblo de Tennessee. Lo que siguió fue una serie de escuchas telefónicas secretas, un tiroteo con la policía y el descubrimiento de drogas escondidas en un camión con remolque que eventualmente llevaría a los investigadores federales a los líderes del cártel en México.

La investigación culminó con acusaciones del Departamento de Justicia, reveladas el jueves, contra tres líderes y dos ejecutores de alto rango de los Cárteles Unidos, un rival importante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto del máximo líder de los Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, junto con recompensas multimillonarias por los otros cuatro. Se cree que los cinco están en México.

Los casos, como se describe en los documentos judiciales, brindan una visión de cómo las drogas producidas por cárteles violentos en grandes laboratorios en México fluyen a través de la frontera de Estados Unidos y llegan a las calles estadounidenses. También destacan las violentas consecuencias que el narcotráfico deja a su paso desde las montañas de México hasta los pequeños pueblos de Estados Unidos.

“Estos casos en particular sirven como un poderoso recordatorio de los impactos insidiosos que los cárteles globales pueden tener en nuestras comunidades estadounidenses locales”, dijo Matthew Galeotti, asistente interino del fiscal general a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, en una entrevista con The Associated Press. “La cadena comenzó con un cártel violento en México y terminó con agentes del orden siendo baleados en un pueblo pequeño”.

Los Cárteles Unidos son una organización paraguas formada por cárteles más pequeños que han trabajado para diferentes grupos a lo largo del tiempo. Tiene un control férreo sobre el estado occidental de Michoacán, México.

Los Cárteles Unidos no son tan conocidos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero dado su papel como productor prolífico de metanfetamina, se ha convertido en un objetivo de primer nivel para las fuerzas del orden de Estados Unidos. Fue uno de los ocho grupos nombrados recientemente organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump.

El caso se remonta a 2019, cuando dos traficantes sufrieron un accidente automovilístico en un pequeño pueblo en las afueras de Knoxville, Tennessee, según una declaración jurada de orden de registro presentada ante el tribunal. Mientras huían de la escena del accidente, arrojaron un estuche protector endurecido lleno de metanfetamina detrás de un edificio antes de ser atrapados por la policía, según documentos judiciales.

Las autoridades comenzaron a investigar, utilizando escuchas telefónicas, órdenes de registro y vigilancia para identificar a un hombre que se creía que dirigía una importante red de narcotráfico en el área de Atlanta: Eladio Mendoza.

La investigación sobre la presunta operación de drogas de Mendoza llevó a las fuerzas del orden a principios de 2020 a un hotel cerca de Atlanta. Durante su vigilancia, las autoridades vieron a un hombre salir con una gran bolsa de Doritos. Los agentes intentaron detener al hombre después de que condujera desde Georgia a Tennessee, pero huyó y disparó un rifle tipo AK contra los agentes, hiriendo a uno en la pierna antes de que otro agente le disparara. Dentro de la bolsa, la policía encontró metanfetamina y heroína, y lo identificó como un traficante de bajo nivel para la red de narcotráfico de Mendoza, dicen los registros judiciales.

Semanas después, las autoridades registraron propiedades vinculadas a Mendoza e incautaron teléfonos. Descubrieron mensajes entre Mendoza y un asociado cercano de “El Abuelo”, el líder de los Cárteles Unidos, que mostraban que las drogas provenían de México, según los registros judiciales. En una de las propiedades de Mendoza, los investigadores encontraron un camión con remolque que había cruzado desde México días antes. Cuando lo registraron, las autoridades incautaron 850 kilogramos de metanfetamina escondidos en el piso del camión y descubrieron más drogas dentro de un autobús y una casa en la propiedad, según documentos judiciales.

Mendoza huyó de Estados Unidos poco tiempo después y regresó a México, donde fue asesinado por líderes de cárteles enojados porque las autoridades de Estados Unidos habían incautado su dinero y drogas, según los fiscales.

La administración republicana ha intensificado la presión sobre los cárteles no solo mediante acusaciones contra los líderes de los grupos, sino también mediante sanciones. El Departamento del Tesoro también está imponiendo sanciones económicas contra los cinco acusados, así como contra los Cárteles Unidos como grupo y otro cártel, Los Viagras.

“Tenemos que perseguir a estos criminales arriba y abajo de la cadena para asegurarnos de que el resultado final no resulte en violencia y distribución de narcóticos en nuestras calles”, dijo Galeotti.

Además de “El Abuelo”, los que enfrentan acusaciones en Estados Unidos son Alfonso Fernández Magallón, o Poncho, y Nicolás Sierra Santana o “El Gordo”, quienes, según las autoridades, lideran cárteles más pequeños dentro de la organización de los Cárteles Unidos. Los otros dos acusados son Edgar Orozco Cabadas o “El Kamoni”, quien se comunicaba con Mendoza, y Luis Enrique Barragán Chavaz, o “Wicho”, quien se desempeña como segundo al mando de Magallón, según las autoridades.

La administración Trump ha visto una gran cooperación de México en los últimos meses en la entrega de líderes de cárteles buscados por las autoridades de Estados Unidos.

En febrero, México envió a Estados Unidos a 29 figuras de cárteles de la droga, incluido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA de Estados Unidos en 1985. Y el martes, el gobierno mexicano transfirió a la custodia estadounidense a 26 líderes de cárteles adicionales y otros miembros de alto rango, incluido un hombre acusado en relación con el asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles.