Agua y “toneladas de piedras”: inundaciones en Pakistán dejan 220 muertos

BUNER, Pakistán — Las inundaciones en un distrito del noroeste de Pakistán han causado la muerte de al menos 220 personas, informaron las autoridades el sábado, mientras los rescatistas sacaban 63 cadáveres más durante la noche de viviendas arrasadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Un testigo, que escapó de las inundaciones en Buner, describió haber visto aguas torrenciales que arrastraban cientos de rocas y “toneladas de piedras”.

Pakistán ha recibido precipitaciones monzónicas superiores a lo normal este año, lo que los expertos vinculan con el cambio climático, lo que ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra que han causado la muerte de unas 541 personas desde el 26 de junio, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

Cientos de rescatistas siguen buscando sobrevivientes en Buner, uno de los varios lugares de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa donde las lluvias torrenciales y los reventones causaron inundaciones masivas el viernes, dijo Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia. Decenas de viviendas fueron arrasadas.

Los equipos de primera respuesta han estado tratando de recuperar cuerpos de las aldeas más afectadas de Pir Baba y Malik Pura, donde se produjo la mayoría de las muertes, dijo Kashif Qayyum, comisionado adjunto de Buner.

El agente de policía local Imtiaz Khan, que escapó por poco de las inundaciones, dijo que las aguas torrenciales que arrastraban cientos de rocas golpearon y arrasaron viviendas en cuestión de minutos.

“Una corriente cerca de la aldea de Pir Baba en Buner creció sin previo aviso. Al principio, pensamos que era una inundación repentina normal, pero cuando toneladas de rocas se estrellaron con el agua, entre 60 y 70 casas fueron arrasadas en cuestión de minutos”, dijo Khan a The Associated Press, y agregó que muchos cuerpos quedaron mutilados.

“Nuestra estación de policía también fue arrastrada y si no hubiéramos subido a un terreno más alto, no habríamos sobrevivido”.

Los rescatistas dijeron que vieron grandes extensiones de la aldea de Pir Baba destruidas, casas destrozadas y rocas gigantes que llenaban las calles cuando el agua comenzó a retroceder.

“No fue solo el agua de la inundación, también fue una inundación de rocas, que vimos por primera vez en nuestras vidas”, dijo Sultan Syed, de 45 años, quien sufrió una fractura en el brazo.

Mohammad Khan, de 53 años, dijo que las inundaciones “llegaron tan rápido que muchos no pudieron salir de sus casas”.

La mayoría de las víctimas murieron antes de llegar al hospital, dijo Mohammad Tariq, médico de Buner. “Muchos de los muertos eran niños y hombres, mientras que las mujeres estaban en las colinas recogiendo leña y pastoreando ganado”, dijo.

Los dolientes asistieron a funerales masivos el sábado, mientras que las autoridades suministraron tiendas de campaña y alimentos a las personas afectadas por las inundaciones en Buner.

El clérigo local Mufti Fazal dijo que dirigió oraciones fúnebres en múltiples lugares desde el viernes por la mañana. “Antes de las inundaciones de ayer, la zona estaba llena de vida. Ahora, hay dolor y tristeza por todas partes”.

El maestro de escuela Suleman Khan perdió a 25 miembros de su familia extendida y dijo que él y su hermano sobrevivieron solo porque estaban fuera de casa cuando las inundaciones azotaron su aldea, Qadar Nagar.

Según la autoridad provincial de gestión de desastres, al menos 351 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia esta semana en Khyber Pakhtunkhwa y la región norte de Gilgit-Baltistán.

A casi 300 kilómetros (186 millas) de distancia, en la Cachemira controlada por India, los rescatistas recorrieron el sábado la remota aldea de Chositi, en el distrito de Kishtwar, en busca de decenas de personas desaparecidas después de que fuera azotada por inundaciones repentinas hace dos días, que causaron 60 muertos y unos 150 heridos, unos 50 en estado crítico.

Las inundaciones del jueves se produjeron durante una peregrinación hindú anual en la zona. Las autoridades han rescatado a más de 300 personas, mientras que unos 4,000 peregrinos han sido evacuados a un lugar seguro.

Tales reventones son cada vez más comunes en las regiones del Himalaya de India y en las zonas del norte de Pakistán, y los expertos han dicho que el cambio climático es un factor que contribuye.

Funcionarios paquistaníes dijeron que los rescatistas han evacuado desde el jueves a más de 3,500 turistas atrapados en zonas afectadas por las inundaciones en todo el país.

Muchos viajeros han ignorado las advertencias del gobierno sobre evitar regiones vulnerables en el norte y el noroeste.