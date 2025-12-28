Al menos 15 heridos tras descarrilamiento de un tren Transístmico en México

Al menos 15 heridos dejó el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó este domingo el Gobierno de Oaxaca.

“De manera preliminar se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, indicó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara en un mensaje en la red social X.

Además, dijo que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del estado, el Gobierno Municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

Previamente, en un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que el CIIT informó que “se registró un evento ferroviario” a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, “en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros”.

La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

Tras el accidente, en un primer informe, las autoridades no precisaron si había o no personas afectadas.

En ese sentido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales, dijo: “estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, La Semar apuntó en un reporte en redes sociales que en el evento “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

La Semar explicó que desde el primer momento atendió de manera inmediata a las personas usuarias y se mantenía en coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.