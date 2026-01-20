Opinión
Al menos 20 heridos en un nuevo accidente de tren cerca de Barcelona

El suceso ocurrió dos días después que otro accidente ferroviario provocara la muerte de más de 40 personas en el sur de España

20 de enero de 2026 - 6:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente ha sucedido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona. (Manu Fernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d’Esquadra, la policía local.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El accidente ha sucedido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Este choque sucede en una joranda de intensas precipitaciones en toda la región.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

