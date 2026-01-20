Al menos 20 heridos en un nuevo accidente de tren cerca de Barcelona

Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d’Esquadra, la policía local.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El accidente ha sucedido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Este choque sucede en una joranda de intensas precipitaciones en toda la región.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.