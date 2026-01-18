Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes en localidad del sur de España

El accidente se produjo cuando un tren con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua

18 de enero de 2026 - 4:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El miércoles, la policía arrestó a dos marroquíes bajo sospecha de reclutar milicianos para el grupo extremista. (AFP)
Numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente, añadió el servicio andaluz de Emergencias. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Córdoba - Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba, sur de España), según informaron a EFE fuentes de la Guardia Civil y del Servicio Regional de Emergencias.

El accidente se produjo cuando un tren con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente, añadió el servicio andaluz de Emergencias. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

Tags
Breaking NewsEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: