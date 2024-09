Al menos nueve personas muertas y miles de heridos tras explosiones de buscapersonas en Líbano y Siria

Los buscapersonas que explotaron habían sido adquiridos recientemente por Hezbollah después de que el líder del grupo ordenó a sus miembros que dejaran de usar celulares, advirtiendo que podrían ser rastreados por la inteligencia israelí. Un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que los dispositivos eran de una marca nueva que el grupo no había usado antes.