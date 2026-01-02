Opinión
Alarma en India: cinco muertos y más de 200 hospitalizados por intoxicaciones

Uno de los incidentes está vinculado al agua contaminada y otro por alimentos en mal estado durante una fiesta de Nochevieja

2 de enero de 2026 - 8:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los casos son investigados por las autoridades.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva Delhi - Al menos cinco personas han muerto y más de 200 permanecen hospitalizadas en la India tras sufrir dos episodios graves de intoxicación en la última semana, uno provocado por un brote masivo vinculado al agua contaminada y otro por alimentos en mal estado durante una fiesta de Nochevieja.

RELACIONADAS

El caso más grave ha ocurrido en la ciudad de Indore, en el estado de Madhya Pradesh, donde han muerto al menos cuatro personas tras consumir agua contaminada, informó a EFE una fuente de la Oficina del Administrador del distrito que prefirió permanecer en el anonimato.

Sin embargo, el alcalde de la localidad, Pushyamitra Bhargav, advirtió a la prensa local que la cifra real de fallecidos podría ascender a diez, un dato que las autoridades sanitarias aún verifican.

La Oficina del Administrador del distrito detalló que 272 pacientes requirieron ingreso hospitalario, de los cuales 32 luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con cuadros severos de diarrea y deshidratación.

Aunque las pruebas de laboratorio no son definitivas, los síntomas apuntan al cólera o enfermedades similares transmitidas por el agua, un problema persistente en la India. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país registró más de 9,200 casos de esta patología infecciosa solo en 2024.

El segundo incidente, de menor escala pero igualmente letal, ocurrió en la ciudad sureña de Hyderabad durante las celebraciones de fin de año. El inspector de Policía B. Venkatesham confirmó a EFE la muerte de una persona y la hospitalización de otras diez tras asistir a una fiesta privada.

Las investigaciones preliminares atribuyen la intoxicación a una partida de pollo en mal estado servida durante la cena. La policía ha descartado explícitamente que se trate de un caso de consumo de alcohol adulterado, una aclaración necesaria dado que el licor ilegal causa cientos de muertes al año en el país asiático.

Tags
Breaking News IndiaEmergencias
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
