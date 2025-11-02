Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de noviembre de 2025
76°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Apuñalan a nueve personas en un tren en Londres

Las autoridades investigan el incidente como posible acto de terrorismo

2 de noviembre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de emergencias inspecciona un tren en la estación de Huntingdon, Inglaterra, en Cambridgeshire después de que varias personas fueran apuñaladas el sábado 1 de noviembre de 2025. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - Nueve personas se encuentran en estado crítico tras haber sido apuñaladas ayer en un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra, en un suceso cuya investigación ya implica a la Policía antiterrorista británica.

Aunque hay dos detenidos desde hace doce horas, nada se ha filtrado sobre ellos, pero la unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

“Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones”, dijo un testigo al diario The Sun.

El primer ministro, Keir Starmer, ha calificado el incidente de “profundamente preocupante”, mientras que su secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido “evitar comentarios y especulaciones” sobre lo sucedido.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque “puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”, remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes.

Esa parece ser la razón de la cautela con que la policía británica y el mismo Gobierno están mostrando a la hora de ofrecer información sobre los dos arrestados tras el ataque del tren y sus posibles motivos.

Tags
LondresBreaking NewsTerrorismo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: