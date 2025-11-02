Apuñalan a nueve personas en un tren en Londres

Londres - Nueve personas se encuentran en estado crítico tras haber sido apuñaladas ayer en un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra, en un suceso cuya investigación ya implica a la Policía antiterrorista británica.

Aunque hay dos detenidos desde hace doce horas, nada se ha filtrado sobre ellos, pero la unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

“Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones”, dijo un testigo al diario The Sun.

El primer ministro, Keir Starmer, ha calificado el incidente de “profundamente preocupante”, mientras que su secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido “evitar comentarios y especulaciones” sobre lo sucedido.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque “puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”, remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes.