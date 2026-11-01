Arde Europa: se extienden protestas juveniles contra el costo de vida y el deterioro de la educación

Cientos de miles de manifestantes inspirados por estudiantes de secundaria frustrados, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles de toda Francia el sábado en el tercer fin de semana consecutivo de protestas por el costo de vida y la educación.

También se reportaron manifestaciones encabezadas por jóvenes en otras partes de Europa, como Alemania y Portugal.

Las protestas en Francia fueron abrumadoramente pacíficas, con disfraces de Halloween extravagantes que aligeraban el ambiente, pero las concentraciones en París y otras ciudades terminaron en nubes de gas lacrimógeno y fuegos dispersos provocados por pequeños grupos en los márgenes.

Se desplegaron unos 70,000 policías y gendarmes en todo el país después de que el ministro de Interior de Francia, Laurent Nuñez, advirtiera de un “riesgo muy alto” de desórdenes, especialmente al caer la noche de Halloween. Las marchas de París se trasladaron a las afueras de la capital para proteger comercios, edificios gubernamentales y zonas turísticas del centro de la ciudad.

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1 / 24 | 📷 Francia estalla en las calles: tensión, enfrentamientos y protestas toman varias ciudades. Grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía en varias ciudades francesas al término de las manifestaciones convocadas por todo el país. - Aurelien Morissard 1 / 24 📷 Francia estalla en las calles: tensión, enfrentamientos y protestas toman varias ciudades Grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía en varias ciudades francesas al término de las manifestaciones convocadas por todo el país. Aurelien Morissard Compartir

El gobierno de Francia estimó que 320,000 personas protestaron en todo el país el sábado, menos que en protestas anteriores, pero aun así una participación significativa. Las protestas masivas del 17 de octubre, que degeneraron en algunos de los peores disturbios en años, congregaron a 550,000 personas en toda Francia, y las manifestaciones del 24 de octubre reunieron a 410,000, según estimaciones del gobierno. Los cálculos de asistencia de los organizadores son mucho más altos.

Las autoridades francesas reportaron más de 560 arrestos en todo el país para la noche del sábado. La policía había detenido a miles de personas tras los disturbios y saqueos que empañaron las marchas los dos sábados anteriores.

Reclamos variados entre manifestantes

En la principal marcha de París, cada grupo llevaba su propia pancarta: estudiantes de secundaria, activistas climáticos y personas indignadas por el costo de la vida.

Corentin Cabreux, un estudiante de 21 años, dijo que vive en una residencia estudiantil estatal donde “hay manchas de humedad a lo largo de toda la parte inferior de mis paredes, se desprenden secciones enteras, cucarachas por todas partes, ratas”.

Una trabajadora de tecnología de la información protestó en solidaridad con los estudiantes y con su madre, que tenía dificultades con un empleo de salario mínimo. Una mujer de cabello canoso llevaba un cartel que decía: “Los mayores también están hartos”.

Los disfraces de Halloween reflejaban el ánimo. Cléo Farenc, una asistente de galería de 30 años, llegó vestida como una María Antonieta decapitada.

“Se trata de encarnar a una figura de poder que fue derribada por el pueblo”, dijo. “Es un símbolo muy fuerte en la cultura francesa”.

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Las concentraciones en Francia comenzaron el mes pasado como un movimiento de estudiantes de secundaria que protestaban por edificios descuidados, la escasez de docentes y un sistema de admisión universitaria considerado injusto para los estudiantes desfavorecidos. Sindicatos y otros grupos, furiosos con el liderazgo del presidente Emmanuel Macron, se sumaron con una variedad de demandas.

El sábado, la multitud avanzó por los Boulevards des Maréchaux, avenidas que bordean las afueras de París, en una marcha que fue alegre durante horas. Música tecno retumbaba desde altavoces, y algunos manifestantes salieron a pedir dulces. Un helicóptero policial sobrevolaba la zona mientras el sol se ponía lentamente sobre la ciudad.

Más tarde, estallaron enfrentamientos cerca de Porte de Charenton, donde terminó la marcha. Manifestantes lanzaron botellas de vidrio y fuegos artificiales contra la policía. Los agentes respondieron con descargas de granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. Las explosiones resonaron por las calles y el humo llenó el aire al caer el anochecer.

Muchos manifestantes pacíficos se dieron la vuelta, tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas, y abandonaron la marcha; algunos se dispersaron hacia el cercano Bois de Vincennes, uno de los parques más grandes de París.

1 / 12 | 📷 Tensión política al límite: Polonia atraviesa una nueva "crisis institucional". Polonia vive una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional, cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival, el presidente Karol Nawrocki. - EFE/EPA/Pawel Supernak 1 / 12 📷 Tensión política al límite: Polonia atraviesa una nueva "crisis institucional" Polonia vive una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional, cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival, el presidente Karol Nawrocki. EFE/EPA/Pawel Supernak Compartir

La policía impone toque de queda y otras medidas

Aunque la gran mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, grupos de alborotadores atacan de forma habitual a la policía con fuegos artificiales y proyectiles. La policía utiliza gas lacrimógeno, granadas de dispersión, cañones de agua y otras tácticas que han provocado lesiones graves.

La policía de París prohibió el acceso a la Plaza de la República y a Les Halles —barrios populares entre los jóvenes— entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. tanto el sábado como el domingo.

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Para los menores no acompañados se decretó un toque de queda independiente a partir de las 9 de la noche en las inmediaciones de los Campos Elíseos. Un tribunal de París suspendió el miércoles un toque de queda previo para menores por considerarlo una vulneración grave e ilegal de la libertad de movimiento.

Jóvenes en Alemania, Portugal y Holanda se unen a los movimientos

En Alemania, una iniciativa juvenil llamada “Gen Z regelt” —que podría traducirse como “La Generación Z se encarga”— convocó movilizaciones en más de 30 ciudades “por la educación, la salud, la protección del clima y una vida asequible”, y contra el regreso del servicio militar obligatorio. Los organizadores aseguraron que decenas de miles de personas participaron en las protestas en todo el país, pero no se dispuso de inmediato de cifras oficiales.

En Berlín, jóvenes manifestantes se reunieron el sábado por la tarde en la Puerta de Brandeburgo, exigiendo más inversiones en educación y vivienda.

“Pedimos que se invierta más dinero en servicios sociales y educación, así como en la protección del clima —en resumen, en nuestro futuro—, porque somos quienes nos veremos afectados por esto durante más tiempo y quienes tendremos que vivir con ello”, declaró la estudiante de secundaria Lara Breitenbach.

Janelle Schulz, otra estudiante de secundaria de Berlín, también dijo que las autoridades deben invertir más dinero en educación.

“En mi escuela, el techo se está derrumbando por daños causados por el agua, no se hace nada al respecto, tenemos escasez de docentes, los baños están rotos”, indicó.

Aunque la mayoría de la gente se manifestó pacíficamente, algunas protestas se tornaron violentas la noche del sábado.

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En el centro de Fráncfort, algunos alborotadores destrozaron varios escaparates y robaron mercancías del interior. También sustrajeron armas de una armería, que la policía pudo recuperar más tarde. Algunos alborotadores también lanzaron cócteles molotov contra la policía después de arrojarle piedras y botellas horas antes, informó la policía de Fráncfort en X.

En Colonia, la policía terminó una marcha de protesta antes de tiempo después de que manifestantes usaran pirotecnia, les lanzaran piedras y se cubrieran el rostro pese a una prohibición. La policía también utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

En la ciudad norteña de Hamburgo, algunos manifestantes también dispararon pirotecnia hacia la policía e incendiaron barricadas. La policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes en Hamburgo.

En otras partes de Europa, la gente también protestó contra la crisis de vivienda y por un futuro mejor.

Miles de manifestantes, incluidas familias con niños pequeños, convergieron en el centro de Lisboa para protestar pacíficamente por la crisis de vivienda de Portugal, sosteniendo carteles que decían “Casas o fuego” y “No tenemos miedo”. Otros en la multitud alzaban pequeñas casas de cartón, mientras que algunos se disfrazaron por Halloween.