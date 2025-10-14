Opinión
14 de octubre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ataque aéreo ruso impacta hospital ucraniano días antes de la reunión de Volodymyr Zelensky con Donald Trump

Los principales objetivos del ataque fueron las instalaciones energéticas, dijo el presidente de Ucrania

14 de octubre de 2025 - 7:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ataque ruso en Járkov, en el noreste de Ucrania, impactó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a la evacuación de 50 pacientes, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov. (Ukrainian Emergency Service)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev, Ucrania - Las fuerzas rusas lanzaron potentes bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, impactando un hospital e hiriendo a siete personas, dijo un funcionario el martes, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se preparaba para viajar a Washington y pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más ayuda militar estadounidense.

RELACIONADAS

El ataque ruso en Járkov, en el noreste de Ucrania, impactó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a la evacuación de 50 pacientes, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov. Los principales objetivos del ataque fueron las instalaciones energéticas, dijo Zelensky, sin proporcionar detalles de lo que fue alcanzado.

“Cada día, cada noche, Rusia ataca las centrales eléctricas, las líneas eléctricas y nuestras instalaciones de (gas natural)”, dijo Zelensky en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de su vecino son parte de una campaña desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 para desactivar el suministro de energía de Ucrania, negando a los civiles calefacción y agua corriente durante el amargo invierno.

Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.Emmanuel Macron, presidente de Francia, saluda a la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley."Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.
1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El líder ucraniano instó a los países extranjeros a ayudar a mitigar los ataques de largo alcance de Rusia proporcionando más sistemas de defensa aérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender desde el aire en su totalidad.

“Contamos con las acciones de Estados Unidos y Europa, el G7, todos los socios que tienen estos sistemas y pueden proporcionarlos para proteger a nuestra gente”, dijo Zelensky. “El mundo debe obligar a Moscú a sentarse a la mesa para negociaciones reales”.

Zelensky se reunirá con Trump en Washington el viernes.

Se espera que las conversaciones se centren en la posible provisión por parte de Estados Unidos a Ucrania de armas sofisticadas de largo alcance que puedan contraatacar a Rusia.

Trump ha advertido a Moscú que puede enviar misiles de crucero Tomahawk para que los use Ucrania. Tal medida, previamente descartada por Washington por temor a una escalada de la guerra, profundizaría las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Pero podría proporcionar influencia para ayudar a impulsar a Moscú a negociar después de que Trump expresara su frustración por la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a ceder en aspectos clave de un posible acuerdo de paz.

Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk.Los lugareños se reúnen alrededor de un cráter de bombardeo tras el impacto de un cohete en el barrio de Pisochyn. Varias personas se refugian en el metro durante una alarma antiaérea en Kiev, Ucrania.
1 / 30 | Marcados por la guerra: 30 imágenes inéditas del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. - SERGEY KOZLOV

Los Tomahawks agudizarían la capacidad de Ucrania para contraatacar a Rusia, aunque sus ataques de largo alcance ya están afectando la producción de petróleo rusa, dicen funcionarios ucranianos y analistas militares extranjeros.

Sus ataques con misiles y drones de largo alcance recientemente desarrollados están causando una importante escasez de gas en Rusia, según Zelensky.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
