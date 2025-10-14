Ataque aéreo ruso impacta hospital ucraniano días antes de la reunión de Volodymyr Zelensky con Donald Trump

Kiev, Ucrania - Las fuerzas rusas lanzaron potentes bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, impactando un hospital e hiriendo a siete personas, dijo un funcionario el martes, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se preparaba para viajar a Washington y pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más ayuda militar estadounidense.

El ataque ruso en Járkov, en el noreste de Ucrania, impactó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a la evacuación de 50 pacientes, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov. Los principales objetivos del ataque fueron las instalaciones energéticas, dijo Zelensky, sin proporcionar detalles de lo que fue alcanzado.

“Cada día, cada noche, Rusia ataca las centrales eléctricas, las líneas eléctricas y nuestras instalaciones de (gas natural)”, dijo Zelensky en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de su vecino son parte de una campaña desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 para desactivar el suministro de energía de Ucrania, negando a los civiles calefacción y agua corriente durante el amargo invierno.

El líder ucraniano instó a los países extranjeros a ayudar a mitigar los ataques de largo alcance de Rusia proporcionando más sistemas de defensa aérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender desde el aire en su totalidad.

“Contamos con las acciones de Estados Unidos y Europa, el G7, todos los socios que tienen estos sistemas y pueden proporcionarlos para proteger a nuestra gente”, dijo Zelensky. “El mundo debe obligar a Moscú a sentarse a la mesa para negociaciones reales”.

Zelensky se reunirá con Trump en Washington el viernes.

Se espera que las conversaciones se centren en la posible provisión por parte de Estados Unidos a Ucrania de armas sofisticadas de largo alcance que puedan contraatacar a Rusia.

Trump ha advertido a Moscú que puede enviar misiles de crucero Tomahawk para que los use Ucrania. Tal medida, previamente descartada por Washington por temor a una escalada de la guerra, profundizaría las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Pero podría proporcionar influencia para ayudar a impulsar a Moscú a negociar después de que Trump expresara su frustración por la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a ceder en aspectos clave de un posible acuerdo de paz.

Los Tomahawks agudizarían la capacidad de Ucrania para contraatacar a Rusia, aunque sus ataques de largo alcance ya están afectando la producción de petróleo rusa, dicen funcionarios ucranianos y analistas militares extranjeros.