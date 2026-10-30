Ataque de drones paraliza el tráfico aéreo en Moscú: casi 100 vuelos sufren retrasos
Las autoridades activaron medidas de seguridad, mientras pasajeros enfrentaron cambios en sus itinerarios
30 de octubre de 2026 - 8:50 AM
30 de octubre de 2026 - 8:50 AM
Casi 100 vuelos se retrasaron este vienes por la mañana en los aeropuertos de Moscú afectados por ataques con drones ucranianos en la región, de los que el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobiani, había informado antes, señaló el servicio aeronáutico civil ruso Rosaviatsia.
“A las 10:10 hora de Moscú (07:10 GMT), en los aeropuertos moscovitas se habían retrasado por más de dos horas 66 vuelos de salida y 33 de entrada”, informó en MAX, la red de mensajería rusa, Rosaviatsia.
De acuerdo con el servicio de monitoreo independiente Airports.ru, se trata de cifras mayores. Unos 101 vuelos retrasados y 176 cancelados en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo (norte), 113 retrasados y 51 cancelados en Vnúkovo (suroeste), 57 retrasados y 6 cancelados en Domodédovo (sur).
En total, según Airports.ru, 24 aeropuertos rusos funcionan con fallos. Hay 505 vuelos retrasados y 280 cancelados.
Las limitaciones de entrada y salida de los vuelos fueron introducidas en los aeropuertos de Moscú en la noche del jueves tras los ataques de drones ucranianos. Las restricciones se mantuvieron hasta la mañana del viernes.
El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó en la mañana del viernes de 862 drones ucranianos registrados en la región de Moscú. La mayoría fue repelida a gran distancia de la capital.
“Otros 170 drones fueron aniquilados en las cercanías de Moscú“, aseveró.
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