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Ataque de drones paraliza el tráfico aéreo en Moscú: casi 100 vuelos sufren retrasos

Las autoridades activaron medidas de seguridad, mientras pasajeros enfrentaron cambios en sus itinerarios

30 de octubre de 2026 - 8:50 AM

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En esta fotografía facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, los bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Casi 100 vuelos se retrasaron este vienes por la mañana en los aeropuertos de Moscú afectados por ataques con drones ucranianos en la región, de los que el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobiani, había informado antes, señaló el servicio aeronáutico civil ruso Rosaviatsia.

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“A las 10:10 hora de Moscú (07:10 GMT), en los aeropuertos moscovitas se habían retrasado por más de dos horas 66 vuelos de salida y 33 de entrada”, informó en MAX, la red de mensajería rusa, Rosaviatsia.

De acuerdo con el servicio de monitoreo independiente Airports.ru, se trata de cifras mayores. Unos 101 vuelos retrasados y 176 cancelados en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo (norte), 113 retrasados y 51 cancelados en Vnúkovo (suroeste), 57 retrasados y 6 cancelados en Domodédovo (sur).

En total, según Airports.ru, 24 aeropuertos rusos funcionan con fallos. Hay 505 vuelos retrasados y 280 cancelados.

A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.Más de 13,000 estudiantes de entre 15 y 17 años asisten a clases en más de una docena de centros especiales establecidos por las autoridades locales en Leópolis.Oksana, de 16 años (i), y su instructora de medicina militar, Svitlana, durante clases de preparación militar en Leópolis, Ucrania. La adolescente logró avanzar a un entrenamiento más avanzado para civiles ofrecido por unidades del ejército ucraniano.
1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE

Las limitaciones de entrada y salida de los vuelos fueron introducidas en los aeropuertos de Moscú en la noche del jueves tras los ataques de drones ucranianos. Las restricciones se mantuvieron hasta la mañana del viernes.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó en la mañana del viernes de 862 drones ucranianos registrados en la región de Moscú. La mayoría fue repelida a gran distancia de la capital.

“Otros 170 drones fueron aniquilados en las cercanías de Moscú“, aseveró.

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