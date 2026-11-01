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Ataque explosivo deja un policía muerto y 6 heridos en Colombia, en medio de escalada violenta

El agente tenía 20 años de servicio en ese cuerpo de ley y orden

1 de noviembre de 2026 - 2:59 PM

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El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, condenó el suceso y aseguró que perseguirán a los asesinos. (Fernando Vergara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un policía murió y otras seis personas resultaron heridas en un ataque perpetrado con explosivos en un establecimiento comercial en la zona andina del suroeste de Colombia, informó el domingo el presidente Abelardo de la Espriella, quien condenó el hecho.

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“A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, aseguró De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario identificó a la victima como Julián Castaño, quien sumaba 20 años de servicio en la institución. Expresó los deseos de pronta recuperación de cuatro civiles y dos policías que quedaron heridos.

El estallido de una motocicleta acondicionada con explosivos se registró al borde de la medianoche del sábado en la zona de Algeciras en el departamento de Huila, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia y control, señaló el Ministerio de Defensa.

Las autoridades no han adjudicado el hecho a ninguna agrupación armada ilegal.

El ataque ocurrió en medio de una escalada de atentados con explosivos en distintas regiones del país.

La madrugada del sábado, una explosión causó daños en el peaje El Bordo, en el Cauca, en el suroeste del país andino, sin dejar víctimas. El Ejército lo adjudicó a una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una semana atrás, otro atentado con explosivos lanzados desde un dron dejó un infante de marina muerto y siete personas heridas en un puesto de control sobre el río Guapi, en el mismo departamento.

En tanto, la ciudad de Cúcuta —fronteriza con Venezuela, en el departamento del norte de Santander— continúa militarizada desde el jueves en un intento de las fuerzas de seguridad por tomar el control de ese territorio donde fue asesinado el exsecretario de Gobierno.

En la frontera operan grupos como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de las desaparecidas FARC.

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