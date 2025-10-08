Opinión
8 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aumentan a cuatro los muertos en derrumbe de edificio en Madrid

Los rescatistas recuperaron los cuerpos de trabajadores de construcción que laboraban en la estructura cuando cayó el piso superior

8 de octubre de 2025 - 7:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Otros tres trabajadores resultaron heridos, uno de ellos con una fractura en la pierna. (Manu Fernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - Los equipos de emergencia recuperaron el miércoles los cadáveres de dos trabajadores de la construcción que estaban desaparecidos entre los escombros de un edificio que se vino abajo en la víspera en el centro de Madrid, la capital de España. Con estos, el número de fallecidos se elevó a cuatro.

El piso superior de un edificio de seis plantas que estaba siendo renovado se derrumbó el martes y aplastó los pisos inferiores.

Los equipos de emergencia trabajaron durante la noche entre los escombros con perros rastreadores de la policía y drones, y encontraron los cuerpos a primera hora del miércoles.

Una de las cuatro víctimas era una mujer.

Otros tres trabajadores resultaron heridos, uno de ellos con una fractura en la pierna.

La fachada del inmueble quedó en pie y, al parecer, evitó que la mayoría de los escombros llegaran a la calle.

La policía investiga el incidente como un accidente laboral.

En España es habitual que realizar una reforma integral del interior de un edificio antiguo manteniendo la fachada en su forma original.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
