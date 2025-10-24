Opinión
24 de octubre de 2025
Aumentan a tres los muertos en Haití por los efectos de la tormenta tropical Melissa

La cifra surgió en momentos en que la Dirección de Protección Civil advirtió de abundantes lluvias y riesgo de inundaciones

24 de octubre de 2025 - 10:46 AM

Fotografía de las montañas de Petionville este jueves, en Puerto Príncipe (Haití). (Mentor David Lorens)
Por Agencia EFE
Puerto Príncipe - Tres personas han muerto en Haití y diez han resultado heridas a causa de los efectos de la tormenta tropical Melissa, que este viernes se encuentra a 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, según las autoridades.

La Dirección de Protección Civil ha avisado además de abundantes lluvias y riesgo de inundaciones durante las próximas horas en varios departamentos de la nación insular, que registra en varias zonas inundaciones, deslizamiento de tierra y caída de árboles.

Dos personas fallecieron el jueves en un deslizamiento de tierra ocurrido en Fontamara, situada a la entrada sur de Puerto Príncipe, en el departamento del Oeste, mientras que el día anterior un hombre murió tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot, en el departamento del Sudeste.

“Estos sucesos se producen en un contexto de lluvias prolongadas e inestabilidad meteorológica, que aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra y caída de árboles, especialmente en los departamentos del Gran Sur y del Oeste”, señala Protección Civil en un informe sobre la situación relacionada con Melissa.

En Praville, departamento de Artibonito, a unos cien kilómetros al norte de la capital, un muro se derrumbó causando cinco heridos, entre ellos una adolescente de 14 años que está en condiciones graves.

Estos cinco heridos se suman a un número similar reportado el jueves, dos de ellos de gravedad, a causa de las inundaciones en varios departamentos del país, extremadamente vulnerable a los desastres naturales.Los departamentos del sudeste, del sur, de Nippes, de Grand’Anse y del oeste se encuentran en alerta naranja por ciclón.

“La tormenta tropical Melissa ha provocado lluvias abundantes en algunas regiones de Haití. En estas circunstancias, las autoridades meteorológicas advierten de un riesgo importante de inundaciones durante la semana”, se lee en un informe de la DPC.

La crecida del río Saint Martin, provocada por las fuertes lluvias, ha destruido un puente en Sainte Suzanne, al noreste del país, mientras que varias viviendas han quedado destruidas o dañadas en Port-de-Paix, en el noreste.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
