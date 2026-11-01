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Aumentan tensiones entre grupo disidente de las FARC y ejército colombiano tras un ataque con explosivos

El atentado ocurrió en las inmediaciones del peaje El Bordo de la municipalidad de La Sierra

1 de noviembre de 2026 - 9:27 PM

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Agentes de la policía de Colombia. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un nuevo ataque con explosivos se registró el sábado en un peaje del suroeste de Colombia el cual no dejó víctimas, de acuerdo con el ejército del país andino.

RELACIONADAS

El atentado ocurrió en las inmediaciones del peaje El Bordo de la municipalidad de La Sierra, en el departamento del Cauca, y fue atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicó un comunicado de la institución militar.

Esas disidencias no se acogieron al acuerdo con el Estado hace una década y operan bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados de Colombia.

Imágenes difundidas por medios colombianos evidenciaron los daños en la infraestructura.

Una semana atrás, otro atentado con explosivos lanzados desde un dron dejó un infante de marina muerto y siete personas heridas en un puesto de control sobre el río Guapi, en el mismo departamento.

Tropas de una brigada militar fueron desplegadas el sábado a la zona del ataque para “descartar” la presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población, agregó el reporte.

El convulso departamento del Cauca lidia con un alto nivel de confrontación y violencia vinculadas a la presencia de grupos armados ilegales.

En esa región han ocurrido otros atentados contra infraestructuras viales, la fuerza pública y la población civil, siendo uno de los más graves el perpetrado en abril cuando 20 personas murieron y más de tres decenas quedaron heridos.

Medio millar de soldados llegan a ciudad militarizada

Un nuevo contingente de 500 soldados llegó al área metropolitana de Cúcuta —ciudad fronteriza con Venezuela, en el norte del departamento de Santander— como parte de la estrategia de seguridad para “contrarrestar” las acciones de agrupaciones armadas ilegales y controlar el territorio, señaló el Ejército.

Esa región permanece militarizada desde el jueves por orden del presidente Abelardo de la Espriella, en un intento por contener una arremetida violenta que dejó cuatro policías heridos tras un ataque con explosivos y en que murió el lunes Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta.

En la frontera operan grupos como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de las desaparecidas FARC.

Operación militar en el Chocó deja siete abatidos

En otra ofensiva del Ejército colombiano en una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste del país andino, siete supuestos miembros del cartel del Clan del Golfo fueron abatidos, informó la institución.

El presidente De la Espriella dio a conocer en X que entre los muertos se encuentra Jason Arley García, alias “Alex”, tercer cabecilla de la facción “Edwin Guzmán Martínez”, señalado de coordinar actividades ilícitas de narcotráfico, reclutamiento de menores, minería ilegal y otras acciones armadas.

El Clan del Golfo es el mayor cártel activo de Colombia con presencia en más de una tercera parte del país, según la estatal Defensoría del Pueblo. Las autoridades estiman que está integrado por entre 6,000 y 9,000 elementos armados.

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